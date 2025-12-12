Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı kişi hayatını kaybetti

12.12.2025 12:59
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Mehmet Karaman, 83 yaşındaki Ramazan Dulay ve 75 yaşındaki eşi Ayşe Dulay, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yanlarındaki bir başka kadın ise şans eseri kurtulurken, sürücü gözaltına alındı. Öte yandan kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay (75) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Eşme-Uşak kara yolu Ahmetler köyü yakınlarında meydana geldi. Eşme'den Uşak istikametine giden B.S.F.'in kullandığı 64 EP 907 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiden Mehmet Karaman, Ramazan Dulay ve eşi Ayşe Dulay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kişi etrafa savruldu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yanlarındaki 1 kadın, şans eseri kurtuldu. Mehmet Karaman ile Ayşe Dulay olay yerinde; Ramazan Dulay ise kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü B.S.F. gözaltına alınırken, kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
