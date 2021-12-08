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Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli sicili kabarık! - Son Dakika

Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli sicili kabarık!

08.12.2021 14:01

Antalya'nın Alanya ilçesinde, turistlere malzeme satma bahanesiyle esnafın parasını alan zanlı yine esnaf tarafından yakalanıp el ve ayakları elektrik kablosuyla bağlandı. Polis tarafından gözaltına alınan adamın suç listesi bir hayli kabarık çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, turistlere malzeme satma bahanesiyle esnaftan komisyon parası alarak dolandıran ve ardından esnaf tarafından yakalanıp el ve ayakları elektrik kablosuyla bağlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 20'nin üzerinde suç kaydı olduğu öğrenilen dolandırıcının, jandarma tarafından cezaevine götürüldüğü sırada bile karakola farklı mağdurların şikayetçi olmaya geldiği ortaya çıktı.

9 ESNAFI DOLANDIRDI

Olay, geçtiğimiz gün Alanya'nın Avsallar Mahallesindeki turistik bir çarşısında yaşandı. İddiaya göre, bir süredir çarşıya gelen Mitat E., çevre mahallelerden yanına aldığı esnafa, turistlerin yaşadığı bir sitede görevli olduğunu ve onlara yüklü malzeme satacağını söyleyerek komisyon ücreti almaya başladı. Aynı yöntemle farklı tarihlerde 7-8 kişiden para alan Mitat E., esnafları hayali ofisinin olduğu yere götürerek ortalıktan kayboldu.

Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli suç makinesi çıktı

BİR ESNAFIN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI

Dolandırıldığını düşünen esnafsa jandarmaya giderek Mitat E. hakkında şikayetçi oldu. Aradan birkaç gün geçmesinin ardından çarşı esnafından Gaffar Uzun, güvenlik kameralarını incelerken şüphelinin aynı bölgelerde gezindiğini gördü. Mitat E.'yi yakalamak için tüm esnaf dolandırıcıyı yakalamak için hazırda beklemeye başladı.

Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli suç makinesi çıktı

ELLERİ VE AYAKLARINI ELEKTRİK KABLOSUYLA BAĞLADILAR

Şüphelinin yine bir esnaftan 15 bin lira alıp kaçtığı fark edilince çarşıda kovalamaca yaşandı. Gaffar Uzun ve diğer esnaf şüpheliyi yakalayıp, kaçmaması için de elektrik kablosuyla elleri ve ayaklarını bağladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen jandarma ekiplerine teslim edilen Mithat E., gözaltına alındı.

Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli suç makinesi çıktı

CEZAEVİ YOLUNDA BİLE ŞİKAYET YAĞDI

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Mitat E. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi. Zanlının 20'nin üzerinde suç dosyası olduğu belirtilirken, jandarma ekiplerince cezaevine giderken, dolandırıldığını ileri süren başka esnafın da karakola gelerek Mitat E. hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli suç makinesi çıktı

YAKALAM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay günü dolandırıcılık zanlısının turistik çarşıda kaçış ve esnaf tarafından yakalanma anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çarşıda kaçan Mitat E.'yi esnafın fark etmesi, ardından peşinden kovalayarak yakalaması yer alıyor. Bir işyerine sokulan zanlının yine esnaf tarafından elektrik kablosu eşliğinde dışarı çıkartılması da kayıtlara yansıyor.

Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli suç makinesi çıktı
Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli suç makinesi çıktı
Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli sicili kabarık!
Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli sicili kabarık!
Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli sicili kabarık!

Jandarma, Antalya, Alanya, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli sicili kabarık! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli sicili kabarık! - Son Dakika
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