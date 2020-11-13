Esnafların tepkisinin ardından kontrol noktası geriye çekildi - Son Dakika

Esnafların tepkisinin ardından kontrol noktası geriye çekildi

BARTIN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerinde oluşturulan kontrol noktasının geriye alınmasını isteyen esnaf tezgahlarının üzerini kapattı. Esnaflarla yapılan görüşmelerin ardından kontrol noktalarının geri alınmasının ardından satışlar başlatıldı.Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla pazar yerinin girişlerini kontrol noktaları konularak, HES kodu uygulamasıyla vatandaşların pazar yerine alınmasına karar verildi. Alınan kararın ardından bugün sabah saatlerinde Bartın Belediyesi zabıta ve polis ekipleri, pazar yerinin girişlerine 3 adet kontrol noktası oluşturarak, vatandaşların HES kodlarını kontrol ederek, içeriye almaya başladı. Uzun kuyrukların oluştuğu kontrol noktasının geri alınmasını, alanın genişletilmesini isteyen esnaflar ürünlerinin üzerini kapatarak, kontrol noktalarının 100 metre geriye alınmasını istedi.Kapalı pazar yerindeki esnafların tepki göstermesi üzerine Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş pazar yerine gelerek, esnaflarla görüştü. Daha sonra yapılan görüşmelerden sonra 3 kontrol noktası 100 metre geriye kuruldu. Esnaflar taleplerinin yerine gelmesiyle tezgahlarını yeniden açarak, satışa başladı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Pazar yerinde pandemi sürecinde yoğun kalabalıklar yaşanıyordu. Bu konuda herkes sıkıntı içindeydi. Bu arada tabi kovit salgını da var. Bartın'da her gün neredeyse 200 vakamız ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığının aldığı pandemi kurallarına biz ve emniyet mecburen uymak zorundayız. Şimdi kontrol noktamızı biraz daha geriye alarak, bu sorunu da çözmüş olacağız" diye konuştu.