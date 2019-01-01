Son Dakika Haberleri: Esnafların Yılbaşı Mesaisi

Esnafların Yılbaşı Mesaisi

1 saat önce

Esnafların yılbaşı mesaisiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir çok esnaf yeni yıla çalışarak girdi.

Esnafların yılbaşı mesaisi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir çok esnaf yeni yıla çalışarak girdi.
2018'i 2019'a bağlayan gecede Ceylanpınar ilçesinde faaliyet gösteren bazı esnaflar yeni yılı iş yerinde karşıladılar. Amaçlarının yılbaşı gecesinde müşterilerine hizmet vermek olduğunu ifade eden Ali Elif " İlçe halkının çoğu kendi bütçeleri oranında yılbaşını kutlarken biz ilçe esnafı olarak yılbaşı gecesi olmasına rağmen ilçe halkına hizmet etmekteyiz. İnşallah 2019 yılı Türkiye'mize ve diğer dünya ülkelerine barış ve mutluluk getirir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Genel
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