Esnaftan pes dedirten oyun! Marketten alıp 'köy nohudu' diye satmışlar - Son Dakika
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Esnaftan pes dedirten oyun! Marketten alıp 'köy nohudu' diye satmışlar

21.07.2026 10:55
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Konya'da çekilen bir videoda, zincir marketlerden alınan ucuz paketli nohutların çuvallara boşaltılarak "organik köy nohudu" yalanıyla satılmaya hazırlandığı anlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Fırsatçıların haksız kazanç elde etmek için tüketicinin doğal gıda arayışını istismar ettiği bu görüntüler sonrası, vatandaşlar gıda sahteciliğine karşı yetkilileri acil denetime çağırdı.

Konya’da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada hızla yayılan bir video, gıda sahteciliğinin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde, zincir marketlerden alınan ucuz paketli nohutların ambalajlarından çıkarılarak "organik köy nohudu" adı altında satılmaya hazırlandığı anlar yer aldı.

MARKET RAFINDAN KÖY TEZGAHINA AKILALMAZ YOLCULUK

Sosyal medyada kısa sürede infial yaratan görüntülerde, birkaç kişinin seri hareketlerle tanınmış bir markaya ait paketli nohutları kolilerden çıkarıp kestikleri ve büyük mavi bir çuvala boşalttıkları anlar saniye saniye kaydedildi. Videoyu çeken kişinin görüntünün üzerine düştüğü "Marketten alıp köy nohudu diye satacaklar. Organik, köy, doğal tarladan. Yazık." notu ise tüketicinin nasıl göz göre göre kandırıldığını açıkça ortaya koydu.

SAĞLIKLI BESLENME HAYALİNE AĞIR DARBE

Son yıllarda vatandaşların doğal ve organik ürünlere olan ilgisinin artması, bu durumu haksız kazanca çevirmek isteyen fırsatçıların da iştahını kabartıyor. Zincir marketlerdeki standart fiyatlı bakliyatların ambalajlarından kurtarılıp pazar yerlerinde veya yol kenarlarında "kendi tarlamızın mahsulü" etiketiyle fahiş fiyatlara satılması, gıda sahteciliğinde gelinen son noktayı gösteriyor. Bu akılalmaz yöntem sadece vatandaşı maddi olarak dolandırmakla kalmıyor, aynı zamanda alın teriyle üretim yapan gerçek çiftçinin emeğini de gasp ediyor.

VATANDAŞ İSYANDA: DENETİMLER NEREDE?

Görüntülerin yayılmasının ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı duruma sert tepki gösterdi. Açıkta satılan ve menşei belli olmayan ürünlere karşı güvenlerinin kalmadığını belirten vatandaşlar, pazar yerlerindeki denetim eksikliğine isyan etti. Tüketiciler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile belediye zabıta ekiplerini acilen göreve çağırarak sahtecilik yapanlara ağır cezalar verilmesini talep ediyor. Olayın ardından söz konusu şahısların kimliklerinin tespit edilip edilmeyeceği ve haklarında adli işlem başlatılıp başlatılmayacağı ise merakla bekleniyor.

Güncel, Konya, PES, Son Dakika

Son Dakika Konya Esnaftan pes dedirten oyun! Marketten alıp 'köy nohudu' diye satmışlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esnaftan pes dedirten oyun! Marketten alıp 'köy nohudu' diye satmışlar - Son Dakika
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