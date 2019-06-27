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ESOGÜ'de 2019 yılı mezuniyet töreni düzenlendi

55 dakika önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık, Eğitim, Sağlık Bilimleri, Turizm, Ziraat fakülteleri ile Sivrihisar Meslek ve Eskişehir Meslek Yüksekokullarından 2018-2019 öğretim yılında mezun olan öğrenciler, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı.

ESOGÜ'de 2019 yılı mezuniyet töreni düzenlendi, System.String[]
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık, Eğitim, Sağlık Bilimleri, Turizm, Ziraat fakülteleri ile Sivrihisar Meslek ve Eskişehir Meslek Yüksekokullarından 2018-2019 öğretim yılında mezun olan öğrenciler, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı.

ESOGÜ Stadyumunda gerçekleştirilen programa; Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, akademisyenler, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrencilerin tören alanına alınmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşımız hep bir ağızdan okundu. "Güçlü Türkiye güçlü gelecek için yapmamız gereken, bilgiyle donanmış bireyler olarak çalışmaktır" diyen ESOGÜ Rektörü Şenocak, törende yaptığı konuşmada, "Bu bizim vatan borcumuzdur. Her birimiz nefes aldığımız ilk andan itibaren ülkemize olan bu borcumuzla doğarız. Bu borç, öncelikle, binlerce yıldır vatan ve bayrak uğruna kendilerini feda eden aziz şehitlerimize olan borcumuzdur" dedi.

Mezun olan öğrenciler adına bir konuşma yapan Makine Mühendisi Emre Uzun ise, bu günlere gelmek çok çaba sarf ettiklerini, geleceğin umudu, Türkiye'nin gururu olmak için çalışacaklarını söyledi.

Konuşmalardan sonra dereceye giren öğrencilere mezuniyet belgeleri Vali Çakacak, Milletvekili Karacan, ESOGÜ Rektörü Şenocak ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Mezun olan öğrencilerin meslek yeminlerini okumasından sonra keplerin havaya atılmasıyla 2019 Yıl Mezuniyet Töreni sona erdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
Eskişehir, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Güncel
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