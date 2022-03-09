Estonya Başbakanı Kallas'tan Ukrayna'nın AB üyeliğine destek - Son Dakika
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Estonya Başbakanı Kallas'tan Ukrayna'nın AB üyeliğine destek

09.03.2022 14:07
Estonya Başbakanı Kallas'tan Ukrayna'nın AB üyeliğine destek

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasına "Şimdi değilse ne zaman?" ifadesiyle destek verdi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasına "Şimdi değilse ne zaman?" ifadesiyle destek verdi.

Kallas, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ve işgalinin ardından değişen dünyada ve Avrupa'nın güvenlik durumunda AB'nin rolü konulu oturumda konuştu.

Rusya'nın hedefinin sivilleri terörize etmek olduğunu söyleyen Kallas, "Bunu daha önce Grozni ve Halep'te gördük. Anaokullarını, hastaneleri, evleri uluslararası insani hukuka aykırı biçimde hedef aldı." dedi.

Kallas, bundan 78 yıl önce Kızıl Ordu'nun, başkentleri Tallin'i bombaladığını anımsatarak "Stratejik bir sabır politikası uygulamalıyız çünkü barış yarın gelmeyecek." diye konuştu.

Ukrayna'nın bağımsızlık savaşını desteklerken yaptırımların tam kapasitede sonuç vermesi için çalışılması gerektiğini belirten Kallas, "Ukrayna sadece kendisi için değil, Avrupa için de savaşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kallas, Ukrayna'nın AB üyeliği için "Şimdi değilse ne zaman?" ifadesini kullandı.

AP, 1 Mart'ta Rusya-Ukrayna savaşı konusunda düzenlenen olağanüstü oturumda Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etmişti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'nın AB üyeliği başvurusunun gelecek günlerde ele alınacağını bildirmişti.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Estonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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