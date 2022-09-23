Etimesgut Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Topçu Mahallesinde gerçekleştirilecek projenin temel atma törenine MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal , Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, Belediye Başkanı Enver Demirel ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Etimesgut'ta onuncu kapalı pazar yerinin temeli atıldı - Son Dakika

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