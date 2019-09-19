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Etiyopya'nın efsanevi cazcısına Sanat ve Edebiyat Nişanı

1 saat önce

ADDİS Etiyopya cazının (Ethio-jazz) babası olarak isimlendirilen müzisyen Mulatu Astatke, Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat Nişanı'na layık görüldü.

Etiyopya'nın efsanevi cazcısına Sanat ve Edebiyat Nişanı, System.String[]

ADDİS Etiyopya cazının (Ethio-jazz) babası olarak isimlendirilen müzisyen Mulatu Astatke, Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat Nişanı'na layık görüldü.

Etiyopya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, başkent Addis Ababa'da düzenlenen törenle Mulatu Astatke'ye Sanat ve Edebiyat Nişanı verdi.

Etiyopya'nın Jimma kentinde doğan Astatke, 1954'te mühendislik okusun diye gönderildiği İngiltere'de Trinity Müzik Kolejine başlayarak caz kariyerine adım attı.

1960'lar boyunca Etiyopya müziğini klasik caz enstrümanları tumba ve bongo kullanarak çalan tecrübeli müzisyen, Avrupa'dan Amerika'ya çok sayıda sahnede performans sergiledi.

Jim Jarmusch'un filmlerinde Astatke'nin parçalarına yer vermesiyle adını tüm dünyaya duyuran Astatke, ayrıca ABD'deki Berklee Müzik Kolejinin ilk Afrikalı öğrencisi olmasıyla tanınıyor.

Astatke daha önce 23. Akbank Caz Festivali kapsamında İstanbul'da klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici ve Mısırlı Ahmet ile sahne almıştı.

Edebiyat, Etiyopya, Fransa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:20 Kaynak: AA
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