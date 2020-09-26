EUROCONTROL Emeklilik Fonu Gözetim Kurulu'na Türkiye'den üye - Son Dakika

EUROCONTROL (Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) Emeklilik Fonu Gözetim Kurulu üyeliğine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Mali İşler Dairesi Başkanı Özcan Durukan seçildi.

Geçtiğimiz aylarda genel merkezi Belçika'da bulunan EUROCONTROL tarafından üye devletlere, 2020-2024 yılları arasında 4 yıl süreyle Kurul üyeliği için aday bildirme duyurusunda bulunulmuştu. Bunun üzerine Türkiye adına DHMİ Mali İşler Dairesi Başkanı Özcan Durukan aday gösterildi. Örgüte üye olan devletlerce alınan karar sonucunda Almanya, Fransa ve İspanya'nın adayları ile birlikte Özcan Durukan kurul üyeliğine seçildi.

EUROCONTROL Emeklilik Fonu Gözetim Kurulu yaklaşık 1,8 milyar Euroya ulaşan Emeklilik Fonu varlıklarına yönelik finansal hedef ve stratejilerin oluşturulması, bu kapsamda piyasa enstrümanları kullanılarak fon yatırım ve cari varlıklarının yönetimine ilişkin gerekli politikaların belirlenmesi çalışmalarında bulunuyor. - İSTANBUL