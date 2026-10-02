Ev hapsi kararı verilen Çağla Boz'un uyuşturucu test sonucu belli oldu - Son Dakika
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Ev hapsi kararı verilen Çağla Boz'un uyuşturucu test sonucu belli oldu

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Ev hapsi kararı verilen Çağla Boz\'un uyuşturucu test sonucu belli oldu
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Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz’un saç örneğinde kokain tespit edilirken, kan ve idrar testleri negatif çıktı. Sonuçların ardından sessizliğini bozan Boz, “Bu sonuç benim açımdan sürpriz değil” diyerek bulgunun geçmişteki kullanımla bağlantılı olduğunu savundu. Boz, yeniden numune vereceğini belirterek “İşime, aileme ve hayatıma dönmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik soruşturma kapsamında 13 Eylül'de düzenlenen operasyonda oyuncu Çağla Boz da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Boz hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

SAÇ TESTİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda kan, saç ve idrar örnekleri alınan Boz'un test sonuçları da dosyaya girdi. İncelemede kan ve idrar örneklerinde uyuşturucuya rastlanmazken, saç örneğinde kokain bulunduğu bildirildi.

<a class='keyword-sd' href='/ev-hapsi/' title='Ev hapsi'>Ev hapsi</a> kararı verilen Çağla Boz'un uyuşturucu test sonucu belli oldu

"BU SONUÇ BENİM AÇIMDAN SÜRPRİZ DEĞİL"

Sonuçların gündeme gelmesinin ardından 27 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu.

Saçındaki bulgunun daha önce kamuoyuna yansıyan ve sorumluluğunu üstlendiği geçmiş kullanımla bağlantılı olduğunu savunan Boz, saç testlerinin geçmiş kullanıma ilişkin bulguları uzun süre gösterebildiğini ifade etti.

Boz, bu nedenle sonucun kendisi açısından şaşırtıcı olmadığını belirterek, bulgunun kaynağının netleştirilmesi için yeniden numune vereceğini açıkladı.

Çağla Boz, yeni örneklerin hem Adli Tıp Kurumu hem de bağımsız laboratuvarlarda incelenmesini sağlayacağını ve sonuçları kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Ev hapsi kararı verilen Çağla Boz'un uyuşturucu test sonucu belli oldu

"AYNI İDDİALARLA İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINMAM YIPRATICI OLDU"

Yaşanan sürecin ardından hayatında yeni bir sayfa açtığını belirten Boz, kariyerine ve çalışmalarına odaklandığını ifade etti. Kan ve idrar testlerinin negatif çıkmasının da bu sürecin ardından geldiğini belirten oyuncu, aynı soruşturma kapsamında ikinci kez gözaltına alınmasının kendisi için yıpratıcı olduğunu söyledi.

Boz ayrıca evinde bulunduğu belirtilen hassas terazinin uyuşturucuyla bağlantılı olmadığını savundu. Oyuncu, söz konusu teraziyi yıllardır spor ve beslenme düzeni kapsamında mutfakta kullandığını belirterek buna farklı bir anlam yüklenmesini doğru bulmadığını ifade etti.

Ev hapsi kararı verilen Çağla Boz'un uyuşturucu test sonucu belli oldu

"İŞİME, AİLEME VE HAYATIMA DÖNMEK İSTİYORUM"

Açıklamasının sonunda geçmişte yaptığı hataların sürekli gündeme getirilmemesini isteyen Boz, "İşime, aileme ve hayatıma dönmek. Çalışmak, üretmek ve yoluma devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

UyuşturucuÇağla BozEv hapsiÜnlülerMagazinGüncelSon Dakika

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