"Evde kal" çağrısına uydu, ahşaptan dekoratif hediyelik eşyalar üretmeye başladı

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına uyan emekli Ahmet Tekin, bu süreçte başladığı ahşap işinde çeşitli eşyalar yaparak zamanını değerlendiriyor.

Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk babası 52 yaşındaki Tekin, evinde geçirdiği zamanı daha verimli hale getirmek amacıyla tahtadan hediyelik eşyalar yapmaya karar verdi.

Ahşaba şekil vermek için kolları sıvayan Tekin, bahçesinde kışlık odun parçalarını kesmek için kullandığı aletlerle kısa sürede sandık, raf ve dekoratif hediyelik eşyalar üretmeye başladı.

İnsanlara evlerinde kalmalarını tavsiye eden Tekin, "Evde kal" çağrısı sayesinde tecrübe sahibi olmadığı bir alanda şimdilerde çeşitli ürünler yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

"İnsan istedikten sonra her şeyi yapar"

Ahmet Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir arkadaşının getirdiği palet tahtaları odun yaptığı sırada aklına bir fikir geldiğini söyledi.

Palet tahtaları en iyi şekilde değerlendirmeye karar verdiğini anlatan Tekin, başlangıçta "Yapabilir miyim?" diye düşündüğünü, zamanla deneyerek öğrendiğini dile getirdi.

Tekin, zamanının büyük bir bölümünü bu işe ayırdığını aktararak, "Devletimiz 'Evde kal' çağrısı yaptı ve ben de bu çağrıya uyuyorum. Başlangıçta 1-2 derken yaptığım işi sevdim ve devam ettim. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum, kapımın önüne çıkıyorum ve bu işle uğraşıyorum. İnsan istedikten sonra her şeyi yapar. Ben bu işleri daha önce bir kafede görmüştüm, hoşuma gitti. 'Yapabilir miyim?' dedim, cep telefonumdan bakarak yapmaya çalıştım ve oldu. İnsanlar da benim gibi uğraşsınlar, o zaman vakit geçirirler, dışarı çıkmaya da gerek kalmaz." ifadelerini kullandı.