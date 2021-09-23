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Evi basılarak katledilen kişinin namaz kılarken öldürüldüğü öğrenildi - Son Dakika

Evi basılarak katledilen kişinin namaz kılarken öldürüldüğü öğrenildi

23.09.2021 19:05

Adana'da 20 gün önce "eski sevgilim dedikodusu" nedeniyle bir grup saldırgan, husumetli oldukları kişilerin evini basmış ve silahlı saldırıda 37 yaşındaki İsmail Demir'i öldürmüştü. Olayda yaralanan 24 yaşındaki kardeşi, "Evde otururken birden evi basıp içeriye daldılar. İsmail ağabeyim o sırada namaz kılıyordu. Seccadenin üzerinde bile çok sayıda mermi deliği var. Üzerine ateş ederek öldürdüler." dedi.

Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 3 Eylül gününde Ali B., kardeşi Y.B. ile akrabaları Ö.A. ve M.Ç., yanlarına aldıkları silahlarla husumetlileri Hüseyin Demir (24) ile ağabeyleri İsmail Demir (37) ve İbrahim Demir'in (39) evini bastı. Taraflar arasında tartışma çıkınca Y.B., yanında getirdiği tüfekle, ağabeyi Ali B. ise tabancayla ateş açtı. Demir kardeşlerle bu sırada misafir olarak eve gelen Ayşe G. yaralandı. Yüzlerini maskelerle gizleyen şüpheliler, saldırının ardından havaya ateş açıp geldikleri motosikletlerle kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, bir kişi tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Demir hayatını kaybetti.

HUSUMETİN NEDENİ "ESKİ SEVGİLİM" DEDİKODUSU

İki aile arasında yıllar önce başlayan husumetin, saldırıda yaralanan Hüseyin Demir'in, saldırganlardan Ali B. ile Y.B.'nin ağabeyi Ahmet B.'nin (26) dini nikahla birlikte yaşadığı Nazlı A. ile daha önceden sevgili olduğu ve bu konuda dedikodu yaptığı için başladığı öne sürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.B.'yi gözaltına aldı. Y.B.'nin, ifadesinde, "Barış sağlanmasına rağmen ağabeylerimi yaraladılar. Bunun üzerine tehdit mesajları göndermeye devam ettiler. Biz de ağabeyim Ali B. ile birlikte evlerine gittik. Her ihtimale karşılık da yanımıza silah aldık. Hüseyin ile İsmail Demir bize 'Ecelinize mi susadınız? Gidin buradan' diye bağırıp küfretti. Sonra İsmail Demir, elini beline götürünce silah çıkaracağını zannedip ateş açtık" dediği öğrenildi. Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İKİ KİŞİ YAKALANDI, BİR KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri, silahlı saldırıda motosikletleri kullandıkları öne sürülen Ö.A. ile M.Ç.'yi de bir süre sonra düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.A. ile M.Ç. de tutuklandı. Son firari şüphelisi Ali B.'nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

"NAMAZ KILARKEN ATEŞ ETTİLER"

Saldırıda bacaklarından yaralanan Hüseyin Demir, Halil İbrahim B. ve Ahmet B.'nin de olaya karıştığını öne sürerek, yakalanıp cezalandırılmalarını istedi. Yaşananları anlatan Demir, "Bu kişilerle 2 senedir husumetimiz sürüyor. Husumetimiz sürecinde karşı taraftan bir kişi yaralandı. 3-4 ay önce barış için bizden kan parası istediler. Biz bu barışı kabul ettik, barıştık. Ancak husumetleri devam etti. Olay günü misafirlerle evde otururken birden evi basıp içeriye daldılar. İsmail ağabeyim o sırada namaz kılıyordu. Benim de kucağımda İsmail ağabeyimin oğlu Ali Hamza bulunuyordu. Üzerimize ateş ettiler. Ali Hamza'ya sarılıp balkona çıktım ancak sonra yaralandığımı fark edip yere yığıldım. İsmail ağabeyimin daha namazı bile bitmemişti, savunmasızdı. Seccadenin üzerinde bile çok sayıda mermi deliği var. Üzerine ateş ederek öldürdüler. İbrahim ağabeyim de müdahale etmeye çalışırken vurularak yaralandı. Faillerin yakalanmasını istiyorum, dışarıda geziyorlar, bizi tehdit ediyorlar, bize huzursuzluk veriyorlar" dedi.

"BU MAHALLE TEKSAS'A DÖNDÜ"

Saldırıda hayatını kaybeden İsmail Demir'in annesi Ayşe Demir (58) ise "Oğlum bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu için komşular geçmiş olsun ziyaretine gelmişlerdi. Kapı açıktı. Birden silahlı 2 kişi içeri girdi. Taramaya başladılar. 3 evladımı vurdular. Balkona çıkıp bağırdım, 'çocuklarımı öldürdüler' dedim. Kendimi kaybettim. Hastaneye gittiğimde İsmail evladımın vefat ettiğini öğrendim. Saldırganların yakalanmasını, adaletin sağlanmasını istiyorum" diye konuştu.İsmail Demir'in kız kardeşi Hatice Tel (27) de "Ne olur yetkililer görevini yapsın. Bu mahalle Teksas'a döndü" dedi.'

"BABAM NAMAZ KILIYORDU"

İsmail Demir'in 10 yaşındaki oğlu Ali Hamza ise "Amcamın kucağındaydım, babam da namaz kılıyordu. 2 adam maske ile evin içine girdi. Babam ve amcalarımı vurdular. 'Yapmayın, vurmayın' dedim ama onlar ona rağmen vurdular. Babam namazda kanlar içinde yere yığıldı. Ben 'baba' diye bağırdım ama bana cevap vermedi. Katiller bulunsun, biz adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Demir, İsmail Demir, Silah, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evi basılarak katledilen kişinin namaz kılarken öldürüldüğü öğrenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evi basılarak katledilen kişinin namaz kılarken öldürüldüğü öğrenildi - Son Dakika
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