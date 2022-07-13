Son dakika haberleri: Başkası için evi terk eden karısının izini bulan koca dehşet saçtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Başkası için evi terk eden karısının izini bulan koca dehşet saçtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

13.07.2022 08:30

Son dakika haberleri... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde başkası için evi terk eden karısının izini bulan öfkeli koca dehşet saçtı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde başkası için evi terk eden karısının izini bulan öfkeli koca dehşet saçtı. Karısı ile evlilik planı yaptığı kişiyi öldüren ve bu kişinin annesini ise ağır yaralayan koca, Muğla'da yakalandı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan Emine Y. (38), boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Erdal Y.'nin (39) yanından ayrılıp yaklaşık 1 ay önce Denizli'ye gelerek evlilik planı yaptığı iddia edilen Mehmet Aksoy (33) ve annesi Gülperi Aksoy (51) ile birlikte yaşamaya başladı. Başka birisi için evi terk eden karısının izini bulan Erdal Y., evlilik planları yapan çiftin Ören Mahallesi'ndeki evine geldi. Yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği pompalı tüfeğe sarılan Erdal Y., eşi Emine Y. ve Mehmet Aksoy'u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları iki kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi.

Eşi Emine Y. ve evlilik planı yaptığı Mehmet Aksoy'u öldürdükten sonra kayıplara karışan şüpheli Erdal Y'nin yakalanması için geniş bir çalışma başlatıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ile Muğla polisinin müşterek yürüttüğü çalışma çerçevesinde şüphelinin kullandığı 48 AHY 096 plakalı aracın güzergahı tespit edildi. Aracın geçiş istikametinde önlem alan polis ekipleri, şüpheliyi olaydan 2,5 saat sonra Muğla'da suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz - Hasan Durna - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Başkası için evi terk eden karısının izini bulan koca dehşet saçtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

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