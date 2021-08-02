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Evi ve parası yanan Cemile Teyze'ye Hollanda'daki Türklerden 15 bin TL - Son Dakika

Evi ve parası yanan Cemile Teyze'ye Hollanda'daki Türklerden 15 bin TL

02.08.2021 15:52
Evi ve parası yanan Cemile Teyze'ye Hollanda'daki Türklerden 15 bin TL, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yanan evinde kanser tedavisi için yastık içerisinde sakladığı 15 bin lirası yanan Cemile Öner'in imdadına Hollanda'da yaşayan Türkler yetişti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yanan evinde kanser tedavisi için yastık içerisinde sakladığı 15 bin lirası yanan Cemile Öner'in imdadına Hollanda'da yaşayan Türkler yetişti. Leiden şehrinde faaliyet gösteren Türk Girişimci Derneği TOVER üyelerinin kendi aralarında toplayıp gönderdiği 15 bin TL, Karaöz Mahallesi'nde Cemile Öner'e teslim edildi. Yangının ardından yıkılan evinin önünde parayı teslim alan Cemile Öner, her şeyini kaybettiğini belirterek, "Benim sesimi duyan bu insanlara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum" dedi.

Manavgat'ta 5 gündür devam eden Orman yangınlarından etkilenen mahallelerden biri de ormanın yanı sıra birçok evin yandığı Karaöz Mahallesi oldu. Karaöz Mahallesi'nde tek başına yaşadığı evi yanarak kullanılamaz hale gelen 60 yaşındaki kanser hastası Cemile Öner, ineğini satarak tedavi amacıyla yastık içerisinde sakladığı 15 bin lirasının da yangında kül olduğunu belirterek, ne yapacağını bilmediğini, çaresiz kaldığını belirtmişti.

Yanan evi iş makineleri tarafından yıkılan Cemile Öner'in sesini Hollanda'da yaşayan Türkler duydu. Hollanda'nın Leiden şehrinde faaliyet gösteren Türk Girişimci Derneği TOVER Başkanı Durmuş Doğan ve Dernek Üyeleri haberlerde gördükleri Cemile Öner'in feryatları karşısında sessiz kalmadı. TOVER üyeleri kısa bir süre içerisinde kendi aralarında topladıkları 15 bin TL'yi Cemile Öner'e teslim etmek amacıyla Türkiye'ye gönderdi.

TOVER Başkanı Durmuş Doğan'ın Çukurova Üniversitesi Mersin Turizm İşletmecilik Otelcilik Yüksek Okulundan sınıf arkadaşı olduğunu belirten Aytekin Manici, "Biz elçiyiz. Senin durumunu televizyonda gören Mersin Turizm Otelcilikte beraber okuduğum, şu an Hollanda'da yaşayan arkadaşım çok üzülmüş. Hollanda'nın Leiden şehrinde kalpleri Türkiye için atan gurbetçi Türklerin kurduğu TOVER diye bir girişimci grup var. Aralarında topladıkları parayı size teslim etmem için bana gönderdiler. Başta da söylediğim gibi ben elçiyim. Biz reklam için burada değiliz. Bu parayı size kameralar önünde değil gizlice vermek isterdim. Ama bu para benim param olmadığı ve parayı size teslim ettiğimi de belgelemek amacıyla bu çekime izin verdik" dedi.

Türk halkına seslenen Aytekin Manici, "Cemile Teyzemin köyünde durum vahim. Burada yardım yapılıyor ama organize değil, malzemeyi getirip atıp gidiyorlar. Çevrede yerlerde yardım malzemeleri var. Biz Cemile Teyzemin 15 bin TL'sini Hollanda'nın Leiden şehrinde bulunan TOVER bize gönderdi biz kendisine teslim ediyoruz. Ben buradan Türk halkına seslenmek istiyorum; Biz Cemile ablanın ihtiyacını karşıladık. Yardım yapmak isteyenler varsa muhtar veya kaymakamlık aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırın. Bu arada bir konuya değinmeden geçemeyeceğim. Türkiye'de bir kanı hakim, gurbetçiler geliyorlar Euro, dolar yükseldi diye seviniyorlar şeklinde. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Bugün burada olduğu gibi bu gurbetçilerimiz 1 günde bu parayı toplayıp göndererek Türkiye için ne kadar duyarlı olduklarını gösterdiler. Ben buradan TOVER grubuna çok teşekkür ediyorum. Bu parayla kalmamışlar, 1 tır yardım ve bir miktar parayı yine organize şekilde Türkiye ye gönderiyorlar" dedi.

, Parayı teslim alan Cemile Öner, bu parayı gönderenlere ne kadar teşekkür etse az kalacağını belirterek, "Hepsinden Allah razı olsun. Gönderenlerden de aracı olan vesile olanlardan da Allah razı olsun. Hepsi hacıya varıp gelsin" dedi. - ANTALYA

Evi ve parası yanan Cemile Teyze'ye Hollanda'daki Türklerden 15 bin TL
Evi ve parası yanan Cemile Teyze'ye Hollanda'daki Türklerden 15 bin TL
Evi ve parası yanan Cemile Teyze'ye Hollanda'daki Türklerden 15 bin TL
Evi ve parası yanan Cemile Teyze'ye Hollanda'daki Türklerden 15 bin TL
Evi ve parası yanan Cemile Teyze'ye Hollanda'daki Türklerden 15 bin TL
Evi ve parası yanan Cemile Teyze'ye Hollanda'daki Türklerden 15 bin TL
Evi ve parası yanan Cemile Teyze'ye Hollanda'daki Türklerden 15 bin TL

Türk Lirası, Hollanda, Manavgat, Kanser, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evi ve parası yanan Cemile Teyze'ye Hollanda'daki Türklerden 15 bin TL - Son Dakika


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