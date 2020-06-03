Evin bahçesinde ekili Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir evin bahçesinde ekili halde 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapmış olduğu istihbari çalışmaları neticesinde Eğerci Mahallesinde A.K. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden, A.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramada evin bahçesinde boyları 40-50 cm büyüklüğünde 20 kök kenevir, bir miktar kubar esrar ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K. ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Menemen T tipi cezaevine gönderildi. - İZMİR