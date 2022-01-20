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Evinde firari askerler yakalanan mahrem imam "hacamatçı" olduğunu savundu - Son Dakika

Evinde firari askerler yakalanan mahrem imam "hacamatçı" olduğunu savundu

20.01.2022 02:18
Evinde firari askerler yakalanan mahrem imam "hacamatçı" olduğunu savundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada "mahrem imam" olduğu iddiasıyla arandığı sırada yurt dışına kaçmak isterken yakalanan Mehmet Sağlam hakkında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan iddianame düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada "mahrem imam" olduğu iddiasıyla arandığı sırada yurt dışına kaçmak isterken yakalanan Mehmet Sağlam hakkında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sağlam'ın örgütün Jandarma mahrem yapılanmasında "Marmara bölge temsilcisi" olarak faaliyet yürüten Nihat Keskin'in evinde ele geçirilen SD kartta "yönetici" pozisyonunda olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

İddianamede, Keskin'den ele geçirilen SD kart içerisindeki programda,"katalog" ve "personel" adında dosyalar oluşturulduğu ve örgütün "sivil imamlarının" bu programla kendilerine hiyerarşik olarak bağlı örgüt üyeleri ve jandarma personeli hakkında sorgulama yapabildiği belirtildi.

SD kartta sanık Sağlam'ın isminin mahrem yapılanma içerisinde "müdür" konumunda olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, Sağlam'ın FETÖ'nün kapatılan dershanelerinde öğretmenlik yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu kaydedildi.

Sağlam'ın üzerine kayıtlı ikametgah adresinde firari FETÖ mensuplarının saklandığı bilgisine yer verilen iddianamede, 23 Aralık 2021'de yurt dışına kaçma hazırlığındayken Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandığı ifade edildi.

"Hacamatçıyım" savunması

İddianamede ifadesine yer verilen Sağlam, ikametinde yakalanan ihraç jandarma binbaşılar Ali A. ve Sancar G'yi tanımadığını, bio enerji ve hacamat tedavisiyle gelir ve hobi amaçlı uğraştığını, bu nedenle birçok kişinin evine gelip gittiğini savundu.

Sağlam, şu beyanda bulundu:

"3 Kasım 2021'de ikametimde ailemle birlikte oturmaktaydım. Kapımızın çalındığını ve polisin evime geldiğini görünce korktum ve o anki panik halim ile evimin arka tarafındaki camdan atlayarak saklandım. Bir süre saklandıktan sonra evime geri dönerek etrafta kimseyi görmeyince ikametime girdim. Evimde iki hafta kadar kaldıktan sonra hacamat konusu ile ilgili kendisini tedavi ettiğim Recai isimli kişi Muğla'ya gelmek isteyip istemediğimi sordu. Ben de kabul ettim.

Bu olaydan sonra ben Tuna Eğitim Kurumundan öğretmen olarak tanıdığım ayrıca birlikte bio enerji eğitimi aldığım arkadaşım Osman Ç'yi davet ettim. Kendisi de kabul etti. Daha sonra Recai ile Ankara'da buluşarak birlikte Recai'ye ait araçla Muğla'ya tatil amaçlı gittik. Osman Ç'nin ailesi de Muğla'ya geldi. Burada Recai'nin kiraladığı Muğla merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki villada beş gün kadar kaldık. Daha sonra ben Muğla merkezine ticari taksi ile giderken emniyet görevlileri tarafından gözaltına alındım."

İddianamede, Sağlam'ın "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Mahrem, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evinde firari askerler yakalanan mahrem imam 'hacamatçı' olduğunu savundu - Son Dakika


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