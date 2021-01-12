Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti - Son Dakika

Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti

12.01.2021 07:27
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti, System.String[]

İstanbul temizlik işi yapan B.M., iddiaya göre evini temizletmek istediğini söyleyen Y.Ş.'nin evine gitti. Eve geldiklerinde Y.Ş. kapıyı kitlerken kadın büyük bir korku yaşadı. Y.Ş., kadına cinsel istismarda bulunup darbederken, kadının çığlık sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan Y.Ş., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda, olay günü geçimini temizlik yaparak sağlayan 36 yaşındaki B.M. isimli genç kadın, kendisini arayarak evini temizletmek istediğini söyleyen 51 yaşındaki Y.Ş. isimli şahısla buluştu. İkili buluştuktan sonra birlikte Y.Ş.'nin evine gitti.

EVİN KAPISINI KİTLEYİP CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Y.Ş., eve girdikten sonra kapıyı kitlerken B.M., korku ve panik içinde kaldı. Daha sonra Y.Ş., burada kadına cinsel istismarda bulundu. B.M. kendisine direnince şüpheli şahıs, kadını darbetti. Kurtulmak isteyen Y.Ş., sürekli olarak bağırarak yardım isterken, kadının imdadına çevredekiler yetişti.

ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ın haberine göre, kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli daha sonrasında adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Kurumu Merkez Adli Tıp Şube Müdürlüğü, genç kadının basit şekilde yaralandığını rapor etti.

KADININ İDDİALARI İÇİN "HAYAL ÜRÜNÜ" DEDİ

Şüpheli Y.Ş., İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinde B.M. isimli genç kadınla 5-6 aydır tanıştıklarını, birkaç kez dışarıda buluşup görüştüklerini, olaydan bir gün önce kendisinin evinde görüştüklerini, olay günü yine aynı şekilde buluşup eve gittikleri esnada başka bir kız ile selamlaştığını, eve gittiklerinde B.M. isimli genç kadının kendisine birden saldırmaya başladığını ve kendisinin de karşılık vererek genç kadına birkaç kere vurduğunu ileri sürdü. İfadesinin devamında şüpheli Y.Ş., tartışma sırasında genç kadının cama çıkarak sanki cinsel saldırıya uğruyormuş gibi bağırmaya başladığını ve genç kadının iddialarının hayal ürünü olduğunu söyleyerek üzerine atılı suçları reddettiğini belirtti.

12 YIL 6 AY HAPİS İSTEMİYLE TUTUKLANDI

Şüphelinin sorgusunun ardından İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheliyi tutukladı. Savcılık da, soruşturma sonucunda şüpheli şahsın 'Mala zarar verme', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına karar verdi.

Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti

İstanbul, Adli Tıp, Fatih, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti - Son Dakika


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