Evinin bodrumunda kendini ateşe veren kadını komşuları söndürdü - Son Dakika
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Evinin bodrumunda kendini ateşe veren kadını komşuları söndürdü

14.11.2022 16:03

Evinin bodrumunda kendini ateşe veren kadını komşuları söndürdü Kendini yakan kadın yaralandı Elazığ'da evinin bodrum katında kendini yakan kadın, komşuları tarafından söndürüldü.

Evinin bodrumunda kendini ateşe veren kadını komşuları söndürdü

Kendini yakan kadın yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da evinin bodrum katında kendini yakan kadın, komşuları tarafından söndürüldü. Yaralanan kadın, tedavi altına alındı.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ruhsal sıkıntıları olduğu öğrenilen K.A., evde kimse olmadığı sırada bodrum kata inerek kendi ateşe verdi. Durumu fark eden komşuları, müdahale ederek kadını söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA
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Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinin bodrumunda kendini ateşe veren kadını komşuları söndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinin bodrumunda kendini ateşe veren kadını komşuları söndürdü - Son Dakika
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