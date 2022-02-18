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Evlat nöbetinde 900'üncü gün (2) - Son Dakika

Evlat nöbetinde 900'üncü gün (2)

18.02.2022 15:48
Evlat nöbetinde 900'üncü gün (2)

VALİ KARALOĞLU'NDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİDiyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, ailelere destek ziyaretinde bulundu.

VALİ KARALOĞLU'NDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, ailelere destek ziyaretinde bulundu. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın da bulunduğu ziyarette konuşan Vali Karaloğlu, annelerin haklı feryadına kulaklarını tıkayanların olduğunu belirterek, "Bu yürekli anneler, yürekli kadınlar, Diyarbakır anneleri, bir şeyi gösterdi Diyarbakır'da. Artık örgüte katılım nerdeyse sıfır noktasına geldi. Yürekli annelerin bu mücadeleleri, halkın da uyanmasına, çocuklarımızın da gözünü açmasına vesile oldu" dedi. Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:

"900 gündür burada bir çadırda dünyanın en haklı talebi için, sadece ve sadece evlatlarına kavuşmak üzere annelerin, babaların, ailelerin Diyarbakır'da 'evladımı istiyorum' nöbeti var, eylemi var. Bu annelerin haklı feryadına kulaklarını tıkayanlar var maalesef. Avrupa'daki ve dünyadaki insan hakkı savunucuları, kadın hakları savunucuları, çocuk hakları savunucuları maalesef buradaki bu haklı sese kulaklarını tıkadılar. Ama biz biliyoruz ki bu anneler dünyanın en masum talebini dile getiriyorlar; '14, 15, 16 yaşlarındaki çocuğun iradesi olmaz, çocuklarımızı kandırarak zorla dağa götürenlere çocuklarımızı verin' diyorlar. Bu haklı talep 900 gündür bu çadırda devam ediyor. 34 yavrumuz bu zalimlerin elinden kurtuldu, geldi, ailelerine kavuştu. Hedef, burada eylemde olsun olmasın bütün çocuklarımızın bu zalim yapının elinden kurtulması, annelerine, babalarına, ailelerine bir an önce kavuşması için onlar kendi mücadelelerini, biz devlet olarak kendi mücadelemizi veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bütün çocuklarımız bu zalimlerin elinden kurtulsun diye dua ediyoruz."'TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIM SIFIR NOKTASINA GELDİ'Terör örgütüne katılımın nerdeyse sıfır noktasına geldiğine vurgu yapan Karaloğlu, şöyle konuştu: "Bu yürekli anneler, Diyarbakır'da yakalanan huzur ve güven ortamının sonsuza kadar devam etmesi için mücadelelerine devam edecekler. Bu yürekli anneler, yürekli kadınlar, Diyarbakır anneleri, bir şeyi gösterdi Diyarbakır'da. Artık örgüte katılım nerdeyse sıfır noktasına geldi. Yürekli annelerin bu mücadeleleri, halkın da uyanmasına, çocuklarımızın da gözünü açmasına vesile oldu. Ben bundan dolayı bütün annelerimizi kutluyorum. Mücadelemiz devam edecek. Diyarbakır'da yakalamış olduğumuz bu huzur ve güven ortamını inşallah kardeşçe sonsuza kadar devam ettirme noktasındaki mücadelemiz de devam edecek. Bu eylem uzamasın talebimiz var, niye uzamasın, çünkü her anne en doğal hakkı olan çocuğuna kavuşsun. Dağda bir tane bile yavrumuz kalmasın ki bu eylem de son bulsun. Annelerimizin kararlığı, dağda bir çocuğumuz kalsa bile devam edecek. İnşallah zafer haklı olanın olacak."

Mücahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,


Evlat nöbetinde 900'üncü gün (2)
Evlat nöbetinde 900'üncü gün (2)
Evlat nöbetinde 900'üncü gün (2)
Evlat nöbetinde 900'üncü gün (2)
Evlat nöbetinde 900'üncü gün (2)
Evlat nöbetinde 900'üncü gün (2)
Evlat nöbetinde 900'üncü gün (2)
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Münir Karaloğlu, Hüseyin Aşkın, Diyarbakır, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetinde 900'üncü gün (2) - Son Dakika


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