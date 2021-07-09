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Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı - Son Dakika

Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı

09.07.2021 18:17
Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı, System.String[]

Bir dizi açılış ve ziyaret için Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları PKK tarafından kaçırılan ve 676 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kurdukları çadırda evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Bir dizi açılış ve ziyaret için Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları PKK tarafından kaçırılan ve 676 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kurdukları çadırda evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çadır kurup evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı olarak ailelerle bir süre görüştü. Kısa süren görüşmenin ardından aileler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ailelerden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede birlik ve beraberlik çağrısında bulunduklarını belirterek, "Yaptığımız görüşmede Diyarbakır'a geldiği için kendisine teşekkür ederek bir plaket taktim ettik. Biz sonuna kadar buradayız. Cumhurbaşkanımızın desteği ile bu mücadeleyi devam edip, hep beraber PKK'yı bitireceğiz" dedi.

"CUMHURBAŞKANININ GELİŞİ BİZLERE CESARET VERDİ"

Ailelerden Celil Begdaş ise "Cumhurbaşkanının gelişi bizlere cesaret verdi, moralimiz düzeldi ve müjdeler var. Biz 3 müjde bekliyorduk ama müjde çok olduğunu ve sonra açıklayacaklarını bizlere söyledi. Cumhurbaşkanı, hep yanımızda olduğunu bizlere aktardı. Bizde kendisine beklediğimizi söyledik. Bu ziyaret bizler için çok iyi oldu" diye konuştu.

(Sedat Irmak - Osman Arslan/İHA)

Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı
Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı
Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı
Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı
Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı - Son Dakika


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