EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI

23.05.2022 16:19

DİYARBAKIR'da 11 yıl önce 13 yaşındayken kaçırılan oğlu Emrah için evlat nöbeti tutan Aynur Panay, PKK seni kandırmış, askere veya polise teslim ol. Seni çok özledim dedi.

DİYARBAKIR'da 11 yıl önce 13 yaşındayken kaçırılan oğlu Emrah için evlat nöbeti tutan Aynur Panay, PKK seni kandırmış, askere veya polise teslim ol. Seni çok özledim dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 994 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Eylemde 291 aile dönüşümlü olarak nöbet tutuyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 11 yıl önce kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan gelerek nöbet tutan Aynur Panay, Oğlumu PKK'ya teslim ettiler. Ben oğlumu bekliyorum. Orası senin yerin değil. Kurban olurum sana, ben hastayım dön gel. PKK seni kandırmış, askere veya polise teslim ol. Ben buradan kalkmayacağım. Seni çok özledim? diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI

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Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 291 oldu Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 291 oldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI - Son Dakika


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