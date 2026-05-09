Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Evlenip boşanan bir kadın, sosyal medyada paylaştığı video ile erkeklere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Video çekerek yaşadıklarını anlatan kadın, “27 yaşındayım, evlendim ve boşandım” diyerek sözlerine başladı.
Toplumdaki bazı erkeklere tepki gösteren kadın, “Maalesef ki bizim toplumumuzda birçok erkek sınırsız ve karşıdakinin de sınırsız olduğunu düşünüyor” ifadelerini kullandı.
Boşanmış kadınlara yönelik algıya dikkat çeken kadın, “Evlenip boşanınca biz herkese açık kapı değiliz arkadaşlar” diyerek tepkisini dile getirdi.
Sözlerinin devamında sert ifadeler kullanan kadın, “Bazı sapık erkekler hiç çekilmiyorsunuz hiç” dedi.
