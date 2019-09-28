Son Dakika Haberleri: Evlerinin önü balçıkla dolunca evlerinde mahsur kaldılar
Son Dakika Güncel Haber

Evlerinin önü balçıkla dolunca evlerinde mahsur kaldılar

30 dakika önce

Artvin'in Borçka ilçesinde evlerinin önü sel sularının getirdiği balçıkla dolan 2'si yatalak, 3'ü çocuk toplam 13 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarılmayı bekliyor.

Evlerinin önü balçıkla dolunca evlerinde mahsur kaldılar, System.String[]

Artvin'in Borçka ilçesinde evlerinin önü sel sularının getirdiği balçıkla dolan 2'si yatalak, 3'ü çocuk toplam 13 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarılmayı bekliyor.


İlçenin Hopa yolu üzerindeki Yeniyol mahallesinde sel sularının getirdiği balçıklar sular iki evin önünü doldurdu. Evlerinin önü balçıkla ve suyla dolan birisi 3 katlı biri de tek katlı iki binada yaşayan 2'si yatalak, 3'ü çocuk toplam 13 kişi AFAD ve belediye ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgeye bir şişme bot gönderilirken, binalarda Avni İslamoğlu, Mustafa Yılmaz ve Mehmet Kasımoğlu'nun aileleri ile birlikte yaşadığı öğrenildi. - ARTVİN

Artvin, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Artvin'deki selde sürüklenen kamyon kasası, 26 km mesafe kat ederek ilçe değiştirdi
26 çocuk, ailelerin desteği ile ikna edilerek PKK'dan kurtarıldı Artvin'deki selde evini çamur basan aile, iki dakikayla ölümden döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki gün önce evlenen Ebru Şallı'ya tebrik mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 14:53:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evlerinin önü balçıkla dolunca evlerinde mahsur kaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]