Evren Yaşlak\'ın yeni yaş heyecanına seçkin davetliler eşlik etti

Evo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yaşlak, yeni yaşını İstanbul’un seçkin mekânlarından Pare Pera’da, iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı özel bir davetle kutladı. Yaklaşık 60 seçkin davetlinin yer aldığı gece, samimi atmosferi ve şık detaylarıyla dikkat çekti.

Organizasyon, Evren Yaşlak’ın ablası Evrim Yaşlak’ın özenli koordinasyonunda hayata geçirilirken, etkinliğin tüm akışı Okan Orbay’ın titiz planlamasıyla kusursuz bir şekilde ilerledi. Gecede sahne alan saksafon performansları ve özel gösteri grupları, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Müzik ziyafetinin de eksik olmadığı gecede, güçlü sahne performanslarıyla dikkat çeken sanatçılar Nihan Akın ve Merve Akıncı, sevilen şarkılarıyla davetlilere keyif dolu anlar sundu. Katılımcılar arasında yer alan ve son dönemde dikkat çeken projelerde yer alan oyuncu Umut Karadağ, gecenin en çok ilgi gören isimlerinden biri oldu.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren kutlamada Evren Yaşlak, kendisini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür ederek yeni yaşına dair iyi dileklerini paylaştı. Gecenin görsel kayıtları ise alanında başarılı ekip Levent Çekiç, Özkan Aydoğanoğlu ve Ferhat Morgül tarafından gerçekleştirildi.

Özenle hazırlanan doğum günü pastası ise gecenin en çok konuşulan detaylarından biri olurken, tasarımı ve zarafetiyle davetlilerden tam not aldı.

Şıklığın, samimiyetin ve seçkin davetli profilinin bir araya geldiği bu özel gece, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir kutlama olarak kayıtlara geçti. Geceye katılan diğer isimler ise; Lütfü Sapmaz, Esra Sönmezer, Bahar Ersayın, Neslihan Aydın, İlker Uzunalan, Kürşad Karakuş, Aysu Çalbak Şahin, Zafer Tokgöz, Derya & Tanju Menteş, Tuğana Akyürek, Cansu & Damla Çekiç, Tuğçe Akdemir, Aydın Güler, Ahmet Koç, Ali & Neslihan Günaydın, Ali Turan, Merve & Cem Seyis, Nihan Akın, Şenol Adıoğlu, Özlem Özden.

