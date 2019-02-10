Son Dakika Haberleri: Eylül Bebek Toprağa Verildi

Eylül Bebek Toprağa Verildi

1 saat önce

İstanbul Kartal'daki göçükte hayatını kaybeden 1.5 yaşındaki Eylül bebek ve dayısı Melih Aydın son yolculuğuna uğurlandı.

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İstanbul Kartal'daki göçükte hayatını kaybeden 1.5 yaşındaki Eylül bebek ve dayısı Melih Aydın son yolculuğuna uğurlandı. Eylül bebeğin babası Mustafa Dervişoğlu, kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Kartal'daki göçükte hayatını kaybeden 1.5 yaşındaki Eylül bebek ve dayısı Melih Aydın için bugün Zeytinlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, minik Eylül'ün ailesi ve çok sayıda insan katıldı. Minik Eylül'ün tabutunu bir an olsun bırakmayan baba Mustafa Dervişoğlu gözyaşlarını tutamadı. Herkesin yüreğini parçalayan hüzünlü vedada gözyaşları sel oldu. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından minik Eylül'ün ve dayısı Melih Aydın'ın naaşları Kartal mezarlığında defnedilmek üzere yola çıktı.

(Zeki İpek/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:36 Kaynak: İHA

Kartal, Aydın, Eylül, Güncel
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