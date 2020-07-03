Eylül Yağlıkara davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı - Son Dakika

Eylül Yağlıkara davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı Uğur Koçyiğit'in ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 48 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı Uğur Koçyiğit'in ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 48 yıla kadar hapsi istendi.

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Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı Koçyiğit ile ona yardım ettiği iddia edilen annesinin yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Uğur Koçyiğit, bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistem) ile bağlandı.

Tutuksuz sanık Huriye Koçyiğit, Eylül'ün annesi Şerife ve babası Halil İbrahim Yağlıkara, taraf avukatları ile müdahil Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen savcı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, sanık Uğur Koçyiğit'in "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 21 yıl, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savcı, sanık Huriye Koçyiğit'in de "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçuna yardımdan 8 yıl, "kasten adam öldürme" suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı daha sonra mağdur vekillerine esas hakkındaki mütalaaya karşı diyeceklerini sordu.

Yağlıkara ailesinin avukatı, Huriye Koçyiğit'in "yardım" değil "azmettirme" suçunu işlediğini savunarak mütalaaya katılmadıklarını söyledi. Esas hakkındaki beyanlarını sunmak için süre isteyen avukat, ayrıca sanık Huriye Koçyiğit'in tutuklanmasını talep etti.

Sanık Huriye Koçyiğit, o tarihte köyde olmadığını, bu nedenle azmettirme eylemini gerçekleştirmediğini ileri sürdü ve mahkemeden esas hakkındaki savunması için süre talebinde bulundu.

Sanık Uğur Koçyiğit de esas hakkındaki savunması için süre isteğini söyledi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, mağdur ile sanıkların süre talebini kabul etti.

Sanık Huriye Koçyiğit'in duruşmaları takip etmesi ve kaçacağına dair somut bir delil bulunmaması gerekçesiyle tutuklama talebi reddedildi. Uğur Koçyiğit'in ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşma sonrası açıklamalar

Duruşma sonrasında Eylül Yağlıkara'nın anne babası Şerife ile İbrahim Yağlıkara ve avukatları Pelin Uzun basın açıklaması yaptı.

Baba İbrahim Yağlıkara bunu tüm anne babaların yaşayabileceğini belirterek, "Çocuklar ölmesin, anne babalar yanmasın. 'Ateş düştüğü yeri yakar' derler, bu çok doğru. Gereken kararlarla katillerin büyük bir ceza almasını istiyoruz." dedi.

Eylül Yağlıkara'nın annesi Şerife Yağlıkara ise, bugün duruşmada güzel haberler aldıklarını, 4 Eylül'de de iyi haberler almayı umduklarını ifade etti.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da, ailenin yanında olduklarına işaret ederek "Umuyoruz, 4 Eylül'de karar verilecek ve ailemizin acıları sona erecektir." diye konuştu.

Eylül Yağlıkara, 22 Haziran 2018'de kaybolmuş, arama çalışmaları sonucu cesedi bir hafta sonra son görüldüğü yerin birkaç kilometre uzağında toprağa gömülü bulunmuştu.

Eylül Yağlıkara, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eylül Yağlıkara davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı - Son Dakika

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