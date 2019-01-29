Son Dakika Haberleri: Eyof'ta Heyecan Kış Sporlarıyla Başlayacak

Eyof'ta Heyecan Kış Sporlarıyla Başlayacak

25 dakika önce

2019 Kış Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF), 9-16 Şubat tarihlerinde Bosna Hersek'te gerçekleştirilecek.

Eyof'ta Heyecan Kış Sporlarıyla Başlayacak, System.String[]
2019 Kış Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF), 9-16 Şubat tarihlerinde Bosna Hersek'te gerçekleştirilecek.

Saraybosna ve Doğu Saraybosna kentlerinde 8 branşta düzenlenecek organizasyona, 48 ülkeden 14-18 yaş aralığında yaklaşık 1500 sporcu katılacak.

Türkiye'yi, 7 dalda 18'i erkek toplam 35 sporcu temsil edecek. Milli sporcular, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, curling, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni ve snowboard branşlarında madalya mücadelesi verecek.

İki yılda bir düzenlenen EYOF'a, 2017'de Erzurum ev sahipliği yapmıştı. Organizasyona 24 kız ve 45 erkek olmak üzere 69 sporcuyla katılan Türkiye, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etmişti.

2019 Yaz Avrupa Gençlik Olimpik Festivali ise 20-28 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

Ay-yıldızlıların kadrosu

Bosna Hersek'teki oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve branşları şöyle:

Alp disiplini: Asrın Beceren, Derin Berkin, Fulya Yücel, Mina Baştan, Peri Tüfekçi, Tiriel-Luka Abramovic, Yael Sadioğlu, Yunuscan Erşan

Artistik buz pateni: Alp Eren Özkan, Güzide Irmak Bayır

Biatlon: Abdurahim Duman, Ayşe Kübra Canlı, Cihan Kartal, Eyüp Aslan, Harun Şenaslan, Lavin Ören, Mine Kılıç, Zeynep Elif Durlanık

Curling: Beytullah Özkan, İfayet Şafak Çalıkuşu, Kadir Polat, Nisanur Kaya

Kayaklı koşu: Beyza Nur Gümüş, Esranur Akpınar, Fatma Yavuz, Mahi Nur Sungur, Mehmet Türün, Murat Elkatmış, Salih Can Duman, Yusuf Talay

Kısa mesafe sürat pateni: Furkan Akar, Melike Selen, Muhammed Emir Han, Nazlıcan Deniz Uzuner

Snowboard: Altay Uras

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Türkiye, Avrupa, Saraybosna, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Toyota, Türkiye'de Dizel Otomobil Satışını Durdurdu Yaş Çay İçin Fark Ödemesi 13 Kuruş Olarak Belirlendi

9 Bakanlık Harekete Geçti! Ulusal Beslenme Konseyi Kuruluyor Palu Ailesi Soruşturmasında Yeni Gelişme! Bulunan Kemik Parçalarının Hayvan Kemiği Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 10:27:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyof'ta Heyecan Kış Sporlarıyla Başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]