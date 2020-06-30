EYÜP SULTAN CAMİİ'NDE CEMAATLE BİRLİKTE İLK AKŞAM NAMAZI KILINDI - Son Dakika

EYÜP SULTAN CAMİİ'NDE CEMAATLE BİRLİKTE İLK AKŞAM NAMAZI KILINDI
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak camilerde 5 vakit cemaatle namaz kılınabileceğini açıklamasının ardından ilk akşam namazı cemaatle kılınmaya başlandı.
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak camilerde 5 vakit cemaatle namaz kılınabileceğini açıklamasının ardından ilk akşam namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Eyüp Sultan Camii'nde güvenlik görevlilerinin vatandaşları, Koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyardığı görüldü.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak camilerde cemaatle namaz kılınabileceğini belirtti. Açıklamayla birlikte 16 Mart'tan bu yana ilk kez camilerde cemaatle namaz kılındı. Vatandaşlar İstanbul'daki Eyüp Sultan Camii'nde maskeli ve evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafe kurallarına uyarak namaz kıldı. Güvenlik görevlilerinin vatandaşları, Koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyardığı görüldü.
Eyüp Sultan Camii'ne çocuklarıyla birlikte namaz kılmayan gelen Fatih Aras, "Uzun bir aradan sonra insanların maddi ihtiyaçları olduğu gibi manevi ihtiyaçları da var. Pandemi döneminin ilk başları ağır geçti ama şuan biraz rahatladıktan sonra beklediğimiz bir şeydi camilerin açılması. Dikkat de ediyoruz. Camide sosyal mesafe korunmaya çalışıldı. Güzel oldu bence zamanı gelmişti. İnsanlar maddi ihtiyaçlarının dışında psikolojik olarak da sıkıntıya girmişti. Biraz rahatlama da oldu. Bence doğru ve zamanında alınmış bir karar." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 08:57 Kaynak: DHA
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