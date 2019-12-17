Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika
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Eyüpspor maçının ardından

6 saat önce

Eyüpspor maçının ardındanStefan Tomas Zor bir maç olduZafer Turan Gerekli takviyeleri yaparak yolumuza devam edeceğizSüleyman EKİNANTALYA, (DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Antalyaspor sahasında Eyüpspor'la 2-2 berabere kalarak, ilk maçın averajı ile kupada son 16 takım arasına girdi.

Eyüpspor maçının ardından

Stefan Tomas Zor bir maç oldu

Zafer Turan Gerekli takviyeleri yaparak yolumuza devam edeceğiz

Süleyman EKİNANTALYA, (DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Antalyaspor sahasında Eyüpspor'la 2-2 berabere kalarak, ilk maçın averajı ile kupada son 16 takım arasına girdi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Stefan Tomas maçtan sonra yaptığı açıklamada, deplasmanda alınan 3-0'lık ilk maçın rehaveti ile maça çıktıklarını söyledi. Bu skorun futbolcuların konsantrasyonuna yansıdığını belirten Tomas, Zor bir maç oldu. Ama turu geçtik. Önemli olan da turu geçmekti. Bugün 4 genç futbolcumuza şans tanıdık. Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Ankaragücü maçını düşünüyoruz dedi.

ZAFER TURAN GÜZEL MAÇ OLDU

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan da Antalyaspor'un ilk maçta aldığı skorun avantajı ile maça çıktığını söyledi. Turan, Bizim de turu geçmemiz için ekstra işler yapmamız lazımdı. Bu bilinçle geldik. Bu demek değil ki teslim olmaya geldik. İyi futbol oynamayı amaçladık. Futboldan keyif almayı, skora yakışır bir şekilde ayrılmayı istedik. Güzel de bir futbol oldu. Hem statta hem de ekranları başında izleyenlerin de keyif aldığı, bol gollü bir oyun oldu. Oyun çirkinleşmedi, sakatlanma olmadı. Neticede güzel bir müsabaka oldu. Antalyaspor'a kupa ve lig maçında başarılar diliyoruz. Biz de ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağız. Gerekli takviyeleri yaparak yolumuza devam edeceğiz diye konuştu.

GÖRÜMNTÜ DÖKÜMÜ

Stefan Tomas'ın açıklaması

Zafer Turan'ın açıklaması

Haber Süleyman EKİN- Kamera Semih ERSÖZLERANTALYA-DHA)

Eyüpspor maçının ardından

Antalyaspor, Eyüpspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:59 Kaynak: DHA
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