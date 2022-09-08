Eyüpsultan'da kocasını öldüren kadın 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpsultan'da kocasını öldüren kadın 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

08.09.2022 11:58
Eyüpsultan'da kocasını öldüren kadın 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eyüpsultan'da boşanma aşamasındaki eşini kendisini darp ederken bıçaklayarak öldüren Nuran Özdemir hakkında karar açıklandı.

Eyüpsultan'da boşanma aşamasındaki eşini kendisini darp ederken bıçaklayarak öldüren Nuran Özdemir hakkında karar açıklandı. Sanık Özdemir'in haksız tahrik altında eşi kasten öldürme suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 17 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Eyüpsultan'da, 22 Eylül 2021 günü boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir'i, kendisini darp ettiği esnada bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Nuran Özdemir hakkında karar açıklandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Nuran Özdemir ile müştekiler Senem Erol ve Kadir Özdemir hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada söz verilen maktulün annesi Senem Erol "Sanıktan şikayetçiyim. Benim çocuğum kasten öldürülmüştür. Çocuğumu çağırdı kapının ağzında bekledi, bıçağı vurdu" dedi.

Sanık avukatı ise maktulün gecenin bir yarısı alkollü şekilde eve geldiğini söyleyerek, "Sanık maktulü iyi niyetli şekilde eve almıştır. Sanık maktule kendini bırakması için yalvarmıştır. Anlık gelişen bir olaydır. Sanık hedef gözetmemiştir. Sanığın beraatini istiyoruz. Olay meşru müdafaadır" dedi.

Sanık Nuran Özdemir ise son sözünde "Gerçekten öldürmek istemedim. Asla öyle bir niyetim yoktu. Planlı bir şekilde yapılan hiçbir şey yoktur" dedi.

Sanığın son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Özdemir'in 'haksız tahrik altında eşi kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 17 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık kendisine verilen cezayı duyduktan sonra duruşma salonunda mahkeme heyetine "Ben kabul etmiyorum kasten değil gerçekten" dedi. Mahkeme başkanı ise sanığa cezaya karşı 7 gün içinde itiraz hakkı olduğunu söyledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Eylül 2021 gecesi Ahmet Özdemir'in arkadaşı ile birlikte, Nuran Özdemir ve çocuklarının yaşadığı evin önüne geldiği, arkadaşının arabada beklediği ve maktul Özdemir'in arabadan inerek şüphelinin evinin kapısına gidip bağırarak ve hakaretlerde bulunarak kapıyı yumruklamaya başladığı belirtilmişti. Nuran Özdemir'in kapıyı açtığı ve Ahmet Özdemir ile tartışmaya başladığının anlatıldığı iddianamede, maktul Ahmet Özdemir'in sanık Nuran'a eliyle vurduğu ve hakaret etmeye devam ettiği aktarılmıştı. İddianamede, tartışma esnasında Nuran Özdemir'in evin girişinde bulunan mini buzdolabının üzerindeki bıçağı alarak Ahmet Özdemir'i sol göğsünden yaraladığı ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemir'in hayatını kaybettiği kaydedilmişti. İddianamede, şüpheli Nuran Özdemir'in 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Evini basan boşanma aşamasındaki kocasını öldüren kadın, 'haksız tahrik indirimi' sonucu 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Evini basan boşanma aşamasındaki kocasını öldüren kadın, 'haksız tahrik indirimi' sonucu 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Dünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacak Dünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacak Bakırköy'de evden hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı Bakırköy'de evden hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Ahmet Özdemir, Eyüpsultan, İstanbul, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da kocasını öldüren kadın 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:40 Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.
18:34 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı
18:30 Gelinini yalanlayan Gökhan Güney'den çarpıcı sözler: Uygunsuz sitelerle bağlantısı var
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
18:00 CHP'li Tanju Özcan: Yunanistan'a karşı canlı bomba olurum, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle yarın adalara çıkalım
17:56 Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
17:58 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu
17:26 Ankaragücü, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 19:01:12. #1.13#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da kocasını öldüren kadın 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement