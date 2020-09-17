Eyüpsultan'da geniş kapsamlı korona virüs denetimi - Son Dakika

Eyüpsultan'da geniş kapsamlı korona virüs denetimi

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, korona virüs denetimi yaptı

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarının artışı sonrası Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış sonrası Eyüpsultan'da denetimler sıklaştırıldı. İlçe genelinde, marketten fırına spor salonundan bankaya birçok noktada yapılan denetimlere Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, emniyet görevlileri, zabıta ekipleri ve ilgili kuruluşlar katıldı. Göktürk Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde Kara, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

"Sağlık için hep beraber denetimlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz"

Denetimlerin ilçe genelinde de sürdüğünü belirten Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, "Bugün Göktürk Mahallemizdeyiz. Göktürk Mahallesi 37 bin nüfusludur. Oldukça ticari potansiyeli yüksek olan bir mahalledir. Göktürk esnafımızla ve vatandaşlarımızla birlikteyiz. Zabıta ekipleri ve emniyet ekipleri ile denetimdeyiz. Tüm Eyüpsultan'da denetimler devam ediyor. Denetimler virüs bitene kadar devam edecek. Sağlık için hayat için hep beraber denetimlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Kurallara uymayan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Denetimde görev alan tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum. Denetimlerden sonra inşallah sağlık için hayat için bir adım daha atacağız, sağlığımıza kavuşacağız" dedi.