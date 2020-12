Eyüpsultan'da kimsesiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor - Son Dakika

Eyüpsultan Kaymakamlığı, kış aylarına girilirken sokakta kalan kimsesiz vatandaşları otellerde misafir ediyor. Kimsesiz vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Kara, beslenme, barınma, temel sağlık, ilaç hizmetleri, hijyen ve giyim yardımı gibi birçok konuda evsizlere sahip çıkıldığını belirtti.

İstanbul Valiliği koordinesinde, kaymakamlıklar ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla geçen yıl ilk kez uygulanmaya başlanan çalışma, bu sene yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını koşullarına uygun olarak 39 ilçede devam ettiriliyor. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise, bir otelde kalan evsiz vatandaşları ziyaret ederek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Otelde 15 vatandaşın misafir edildiğini belirten Kara, kalacak yere ihtiyacı olan herkese ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. 2 yıldır bu uygulamayı yaptıklarını ve pandemi dolayısıyla vatandaşları tek kişilik odalarda misafir ettiklerini dile getiren Kara, bu süreçte vatandaşların barınma, yiyecek, giyim noktasında ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktardı.

"Eyüpsultan 'da evsiz kaldığı tespit edilen şu an 15 vatandaşımızı aldık"

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, 2 yıldır bu hizmeti verdiklerini söyleyerek, "Evsiz kalan, sokakta kalan vatandaşlarımızı otellerimize her biri tek kişilik odaya olmaz üzere yerleştiriyoruz. İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'nın koordinatörlüğünde emri ve talimatları ile bizler de Eyüpsultan 'da evsiz kaldığı tespit edilen şu an 15 vatandaşımızı aldık, otelimizde misafir ediyoruz. Kendilerinin kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri veriliyor. Çay kahve ihtiyaçları karşılanıyor. Kendilerinin bütün sağlık tetkikleri, muayeneleri yapıldıktan sonra otele getiriliyor. Aynı zamanda da ilgili arkadaşlarımız sorunları hakkında incelemede bulunuyor. Giysileri gibi diğer ihtiyaçları da karşılanıyor. Bu arada belediyemiz ve imaretimiz yemek ihtiyaçlarını karşılıyor. Vatandaşlarımızın tespiti konusunda emniyetimiz her an sokakta kalan vatandaşımız varsa günün her saatinde özellikle gece yarısı onları tespit edip onları otelimize davet edip misafir kalmalarını sağlıyoruz" dedi.

"Pandemi dolayısıyla otellerimizde tek kişilik odalarda kendilerini misafir ediyoruz"

Sokakta kalan vatandaşların her zaman kaymakamlığa başvurabileceklerini söyleyen Kaymakam Kara, "Biz 2 yıldır bu uygulamayı yapıyorduk bütün vilayet olarak ama bu pandemi dolayısıyla otellerimizde tek kişilik odalarda kendilerini misafir ediyoruz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı çeken vatandaşımız varsa veya böyle bir vatandaşımızı gören bir kişi varsa lütfen ihbarlarını yapsın. ve başvuruda bulunsun" şeklinde konuştu.

Şerafettin Denizli, "Otel çok güzel burada sürekli kalmayı çok isterim. Ben küçüklüğümden beri sokaktayım babam vefat etti. Annem başka birine kaçtı. Görüşmüyoruz kendisi ile arayıp sormuyor. Bir abimiz yardımcı oldu otelde 3 ay kalabilirsiniz deyince bizde geldik" diye konuştu. - İSTANBUL