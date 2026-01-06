Eyüpsultan'da otomobil yangını

Eyüpsultan'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nurtepe Viyadüğü'nde Edirne istikametinde seyreden otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, otomobilini yol kenarına çekerek polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
