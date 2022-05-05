Eyüpsultan'da patlayan su borusu nedeniyle bir evi su bastı - Son Dakika

Eyüpsultan'da, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait su borusunun patlaması nedeniyle su basan evdeki bazı eşyalar zarar gördü.

Kemerburgaz'daki Mimar Sinan Mahallesi 1. Huzur Sokak'ta İSKİ'ye ait içme suyunun geçtiği boruda henüz belirlenemeyen hasar oluştu. Hasar nedeniyle borudan akan su, 2 katlı evin bahçesi ve giriş katını bastı. Ev sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri, şebeke suyunun akışını kesti. İtfaiye ekipleri, bahçeye ve daireye dolan suyu tahliye etti.

Su baskını nedeniyle bahçe ve evde bulunan bazı eşyalar zarar gördü.

Bu arada, bahçede bağlı olan "Limon" isimli köpek de itfaiye ekiplerince buradan alınarak güvenli alana çıkarıldı.