Eyüpsultan'da Şüpheli Ölüm: Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Eyüpsultan'da Şüpheli Ölüm: Gözaltı

Eyüpsultan\'da Şüpheli Ölüm: Gözaltı
05.02.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da bulunan cesetle ilgili şüpheli Zekeriya T. adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu kullanmışlar.

Eyüpsultan'da 26 Ocak'ta viyadük altında erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan, Nurtepe viyadüğünün altında 26 Ocak'ta bir erkek cesedi bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin Abdülsamet Temur'a ait olduğunu tespit etmiş, üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanmaya yarayan şırıngalar bulunmuştu. İki gün önce ağabeyi tarafından kayıp müracaatında bulunan Abdülsamet Temur'un ölümü polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçmişti. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında polis ekipleri,yaptığı çalışmalarda Temur'un ölümüne ilişkin son olarak birlikte uyuşturucu kullandığı belirlenen Zekeriya T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Zekeriya T., adliyeye sevk edildi.

"Cesedin cebine uyuşturucu maddeleri koyup intihar süsü vermek istedim"

Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan cinayet şüphelisi Zekeriya T.'nin, "Sosyal medya üzerinden tanışmıştık. Birlikte uyuşturucu içmek için benim kiraladığım evde buluştuk. Uyuşturucu kullanıp sohbet ettik. Ancak daha sonra ikimizde aldığımız uyuşturucunun etkisiyle bayılmışız. Sabah kalktığımızda onu hareketsiz olduğunu görünce kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca paniğe kapıldım. Birlikte uyuşturucu kullandık. Sabah kalktığımda ölmüştü. Cinayet üzerime kalacak diye çok korktum. Cesedin cebine uyuşturucu maddeleri koyup intihar süsü vermek istedim. Cesedi bavulla taşıyarak viyadük altına bıraktım" dediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Eyüpsultan, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da Şüpheli Ölüm: Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kante’nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu Kante'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
ABD’de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı ABD'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı
Tek bir nedeni var Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil Tek bir nedeni var! Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil
Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul Emekli polis sırra kadem bastı Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul! Emekli polis sırra kadem bastı
Axios: ABD, İran’ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 18:23:34. #7.11#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Şüpheli Ölüm: Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.