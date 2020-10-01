Eyüpsultan'da toplu ulaşımda HES kodu uyarısı - Son Dakika

Eyüpsultan'da toplu ulaşımda HES kodu uyarısı

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, toplu taşıma araçlarında HES kodu kullanımı ile ilgili uyarılarda bulundu. Eyüpsultan'daki dükkan ve restoranlar tek tek denetlendi.

Korona virüse karşı Eyüpsultan'da geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Fırınlardan toplu ulaşıma kadar tek tek gerçekleştirilen denetime Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediyesi görevlileri ve polis ekipleri katıldı. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Meydanında bulunan dükkan ve restoranları ziyaret ederek alınması gereken tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. Maske takmayan bir esnafa polis ekiplerince idari işlem uygulandı. Korona virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşımda zorunlu kılınan HES kodu ile ilgili de uyarılar yapıldı. Kaymakam İhsan Kara, toplu taşıma araç sürücülerine ve vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Kaymakam Kara, bir otobüse binerek yolcuları HES kodu zorunluluğuna karşı uyardı.

Denetimin ardından açıklamada bulunan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, "Covid-19 dolayısıyla alınan tedbirler artarak devam ediyor. Bütün Türkiye'de, İstanbul'da olduğu gibi Eyüpsultan'da da denetimlerimiz jandarma, polis, zabıtamız ve tarım tarafından devam ettiriliyor. Bu denetimlerimiz devam ederken gördüğümüz genellikle vatandaşlarımızın kurallara uymaya çalıştığıdır. Kurallara uyarken vatandaşlarımız sorumluluk bilincine sahip olduğunu da gösteriyor. Benim teşekkürüm, şükranım var" dedi.

"İdari tedbirler uygulamaktan çekinmiyoruz"

Kurallara uymayan vatandaşlarla ilgili konuşan Kara, "Fakat kurallara uymayan bu konuda bilgi sahibi olmayan vatandaşları uyarmak bizim görevimizdir. Kasıtlı davranan veya kabahatler kanuna göre bu konularda aksaklık gösterenlere, işletmeler ve vatandaşlarımıza da idari tedbirler uygulamaktan çekinmiyoruz. Burada yeni bir uygulama olarak işletmelerimizde de ve toplu taşıma vasıtalarında da HES kodu uygulanacaktır. Uygulanmaktadır. Şu an başlamıştır. Bu konuda da gerekli uygulamaları yapıyoruz. Denetimi bugün ben Eyüpsultan Meydanında arkadaşlarımla, belediye yetkililerimizle, polisimizle birlikte yaparken aynı zamanda Eyüpsultan'ın bütün mahallerinde de denetim devam ediyor" diye konuştu.