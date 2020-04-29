Eyüpsultan'ın çocukları VEX World Robotics'te dünya 3.'sü oldu - Son Dakika

Eyüpsultan'da bulunan 28 mahallede ikamet eden toplamda 33 üyenin katılımı ile kurulan "Çocuk Meclisi", sosyal farkındalık oluşturmak adına Eyüsultan'da birçok önemli bir projeyi hayata geçirirken, meclisin yetenekli çocukları kişisel başarıları ile de adlarından söz ettiriyor.



Era Koleji 4. sınıf öğrencisi olan Seha Emre ve takım arkadaşı 10 yaşındaki Salih Kerem Meyveci, korona virüs nedeniyle sanal ortamda 540 takımın katılımıyla gerçekleşen "Vex Virtual World Championship" etkinliğinde Orion Division da 3. olarak Vex Dünya Finallerinde dereceye giren ilk ve tek Türk takımı oldu.



Mart ayının ilk haftasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde ayrı ayrı düzenlenen Türkiye Ulusal Turnuvasına katılan 15 takım, Guinness Rekorlar Kitabına Dünyanın en büyük robotik turnuvası olarak giren VEX World'de Amerika'nın Louisville, Kentucky eyaletinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.



Türkiye adına 15 takım katıldı



50'den fazla ülkeden 18 bin takımın bin 350 oyunda yarıştığı ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelere yönelik dünyanın en büyük robotik etkinliği olan VEX Robotics Yarışması'na Türkiye adına 15 takım katıldı. Seha Emre ve Salih Kerem de Mersin'de düzenlenen Türkiye VexIQ Challenge finallerinde Türkiye Şampiyonu olarak Vex Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.



Turnuva sanal ortamda gerçekleşti



Takımların her yıl belirlenen sezon teması kapsamında verilen görevleri yerine getirmek için mühendislik, robotik, kodlama ve tasarım becerilerini sergiledikleri yarışma bu yıl korona virüs nedeniyle 25 Nisan tarihinde sanal ortamda gerçekleştirildi.



"Ülkemizi başarıyla temsil etmek bizi mutlu etti"



Yıldızlar kategorisinde ülkemizi başarıyla temsil ederek turnuvada takım arkadaşı Salih Kerem ile dünya 3.'sü olan Seha Emre Katı, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Arkadaşım Salih'le kendimize güveniyorduk. Başarılı olacağımıza inanıyordum. Yarışmada derece almak ve ülkemizi başarıyla temsil etmek bizi çok mutlu etti. Ayrıca Vex Dünya Finallerinde dereceye giren ilk ve tek Türk takımı olduğumuz için de ayrı bir gurur duyduk. İnşallah ilerde çok daha büyük başarılara imza atarız."



Takım arkadaşı ile aynı duyguları paylaşan Salih Kerem ise şu açıklamaları yaptı: "İlk önce biraz şaşırdım ama sonrasında çok mutlu oldum. Kendimle gurur duydum diyebilirim. İki senedir robotik kodlamayla uğraşıyorum. Bundan sonra da kendimi geliştirerek devam etmeyi düşünüyorum. Ülkemizi de başarıyla temsil ettiğimiz için ayrı bir gurur duydum." - İSTANBUL