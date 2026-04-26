Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: Duruşma ertelendi
Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: Duruşma ertelendi

26.04.2026 10:44
Kahramanmaraş’ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında mahkeme, ek bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 6 Temmuz’a erteledi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı’na ilişkin davanın görülmesine devam edildi. 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar, avukatlar ve müştekiler hazır bulundu. Mahkeme, dosyadaki bilirkişi raporundaki çelişkiler nedeniyle ek rapor talep ederek duruşmayı ileri bir tarihe bıraktı.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar S.K. ve M.P., önceki beyanlarını tekrar ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu. İç mimar E.D. ise sözleşme kapsamında hareket ettiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatları, mevcut bilirkişi raporunun teknik açıdan yetersiz olduğunu ve çelişkiler içerdiğini savunarak müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU TARTIŞMA KONUSU OLDU

Duruşmada en dikkat çeken başlıklardan biri bilirkişi raporları oldu. Avukatlar, raporların bilimsel açıdan eksik olduğunu öne sürerken, bazı raporların müvekkiller lehine olduğunu ifade etti. Avukat Ersan Şen, binanın yıkılma nedeninin tadilat değil, müteahhitlik ve statik proje hatası olduğunu belirterek bu yönde değerlendirmelerde bulundu.

MAHKEMEDEN EK RAPOR KARARI

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun içeriği ile sonuç kısmı arasında uyumsuzluk bulunduğunu tespit ederek aynı heyetten ek rapor alınmasına karar verdi. İç mimar E.D.’nin tahliyesine hükmeden mahkeme, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DAVA 6 TEMMUZ’A ERTELENDİ

Duruşma sonrası açıklama yapan avukatlar, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek adil bir karar beklediklerini ifade etti. Ek bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasının ardından davanın daha net bir zemine oturacağı belirtilirken, dava 6 Temmuz 2026 tarihine ertelendi.

Haber: Muhammet Özer

6 Şubat Depremi, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Deprem, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

11:18
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür’den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür'den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
10:48
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
10:29
Trump’ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış
Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış
10:16
Netanyahu: Trump’a düzenlenen suikast girişimine şok oldum
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum
09:03
Hac yolunda hayatını kaybetti
Hac yolunda hayatını kaybetti
08:30
Uşak’ta görev başındaki polislere ateş açıldı Yaralılar var
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 11:24:23.
