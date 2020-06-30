Ezher Şeyhi ile Papa Franciscus dünya barışını görüştü - Son Dakika

Mısır'daki Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile dünya barışını görüştü.



Tayyib, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün kardeşim Papa Franciscus ile görüşmekten memnuniyet duydum. Görüşmemizde, dünya barışına, savaşların sona ermesine ve insanların kardeşliğine destek için sarf edilen ortak çabaları ele aldık." ifadelerini kullandı.



Görüşmenin şekline ilişkin bilgi vermeyen Tayyib, Papa ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mağdurlarının acılarını hafifletmek için evrensel dayanışma çağrılarını sürdürme konusunda anlaştıklarını belirtti.



Ezher Şeyhi Tayyib ile Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, 14 Mayıs'ta Kovid-19 salgınının ortadan kalkması için birlikte dua etmiş, savaşları durdurma çağrısında bulunmuştu.