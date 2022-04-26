Ezidi liderden "Sincar'daki PKK varlığını sonlandıracak anlaşmanın uygulanması" çağrısı - Son Dakika
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Ezidi liderden "Sincar'daki PKK varlığını sonlandıracak anlaşmanın uygulanması" çağrısı

26.04.2022 23:13
Ezidi liderden "Sincar'daki PKK varlığını sonlandıracak anlaşmanın uygulanması" çağrısı

Ezidilerin Miri Hazım Tahsin Beg, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki varlığını sonlandırması öngörülen anlaşmanın uygulanması çağrısında bulundu.

Ezidilerin Miri Hazım Tahsin Beg, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki varlığını sonlandırması öngörülen anlaşmanın uygulanması çağrısında bulundu.

Ezidi lider Hazım Tahsin Beg, Duhok'ta verdiği iftar sırasında, Sincar Anlaşması'na ilişkin konuştu.

Düzenledikleri bu iftarla "birlikte yaşam" mesajı vermek istediklerini söyleyen Ezidi lider, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak hükümeti arasında yapılan Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını bekliyoruz. Sincar'ın durumu çok kötü. Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmanın uygulanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Sincar Anlaşması halen uygulamaya konulmadı ve PKK ilçede varlık göstermeye devam ediyor.

Ezidiler ve IKBY'li yetkililer, PKK'nın Sincar'ın yeniden inşasının ve bölge halkının evlerine dönmesinin önünde engel teşkil ettiğini belirterek, her fırsatta örgütün Sincar'dan derhal çekilmesi çağrısında bulunuyor.

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Musul, Terör, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ezidi liderden 'Sincar'daki PKK varlığını sonlandıracak anlaşmanın uygulanması' çağrısı - Son Dakika


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