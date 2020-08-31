Ezine'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Ezine ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerinde maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Kaymakam Hacı Arslan Uzan ve Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, denetimde Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazarcılara ve vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye riayet etmeleri hususunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yayınladığı genelgeler ve kurallar hatırlatıldı.

Kaymakam Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla denetimlerin artırıldığını söyledi.

Denetime, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Irak, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Türker Demirhan da eşlik etti.