Son Dakika Haberleri: Ezine Gıda İhtisas Osb'ye Doğru

Ezine Gıda İhtisas Osb'ye Doğru

1 saat önce

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yakında ihalesi yapılacak altyapı projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ezine Gıda İhtisas Osb'ye Doğru, System.String[]
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yakında ihalesi yapılacak altyapı projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ezine Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve İlçe Kaymakamı Ali İkram Tuna, toplantıdan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, alt yapı çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını söyledi.

Şubat ayında alt yapı ihalelerinin yapılacağını belirten Tuna, şöyle konuştu:

"Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, girişimcilerin arsa tahsis ve satışlarına ivedilikle başlamamızın faydalı olacağını dile getiriyor. En kısa sürede arsa tahsis satışlarının duyurusuna çıkmanın alt yapısını konuşacağız. Kendimize bir yol haritası çıkaracağız. İnşallah Mart ayında arsa satışlarının tahsisine başlayacağız."

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Semizoğlu da "Gıda İhtisas OSB, yüzde 80 oranında hibe. Biz de bu yüzde 80 oranındaki teşviği Ezine ve Çanakkale için bir avantaj haline getirmeye çalışıyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Bülent Turan'ın müjdesi ile alt yapı ihalesinin Şubat ayının sonuna kalmayacağı ifade edildi. Bu, çok güzel bir müjde." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:12 Kaynak: AA

Politika
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