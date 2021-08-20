Facebook 'Metaverse'e Dönüşecek! - Son Dakika

Mark Zuckerberg, Facebook'u bir 'metaverse'e - kullanıcıların buluşup takılabileceği sanal bir Dünya - çevirmek istiyor.

5 yıl içinde, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, insanların onu 'metaverse' şirketi olarak düşünmelerini istiyor.

Zuckerberg, meta-veri tabanının tüm teknoloji endüstrisine ihtiyacı olduğunu ve mobil internetin halefi olduğunu söyledi.

METAVERSE NEDİR?

Metaverse, Ready Player One'daki OASIS'e benzer bir ortamdır. İnsanlar, evlerinin rahatlığında, herhangi biri olabilecekleri veya her şeyi yapabilecekleri sanal bir Dünya'ya girerler.

Animal Crossing, Roblox ve Fortnite dahil olmak üzere metaverse'nin bazı bölümleri zaten gerçekleşiyor.

Bilim kurgu yazarı Neal Stephenson, bu ifadeyi yaratmakla tanınır.

Metaverse için hazır olun.

Perşembe günü yeni bir röportajda Mark Zuckerberg, önümüzdeki beş yıl içinde insanların Facebook'u bir sosyal medya şirketi olarak değil, insanların çalışabileceği ve oynayabileceği sanal bir ortama benzeyen bir "metaverse" şirketi olarak düşünmesini istediğini söyledi. 24 saatlerinin çoğunu evlerinden çıkmadan geçirirler.

Ve umuyorum ki, eğer bunu iyi yaparsak, önümüzdeki beş yıl içinde şirketimizin bu sonraki bölümünde, insanların bizi esas olarak bir sosyal medya şirketi olarak gören insanlardan bir metaverse olmaya etkili bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. şirket,' Zuckerberg Verge ile röportajda söyledi.

"Açıkçası, insanların bugün kullandığı uygulamalarda yaptığımız tüm çalışmalar, topluluk ve içerik oluşturucular oluşturma açısından bu vizyona doğrudan katkıda bulunuyor.

'Ama bu üzerinde çok zaman harcadığım, üzerinde çok düşündüğüm bir şey, bir ton üzerinde çalışıyoruz. ve bence bu, tüm sektörde yapacağımız iş için bir sonraki bölümün sadece büyük bir parçası.'

Peki metaverse tam olarak nedir?

Zuckerberg'in tanımladığı gibi, bu, tüm teknoloji endüstrisini kapsayan ve onu mobil internetin halefi olarak adlandıran bir 'vizyon'.

"Ama meta veriyi, yalnızca içeriği görüntülemek yerine içinde bulunduğunuz, somutlaştırılmış bir internet olarak düşünebilirsiniz," diye devam etti.

'Ve diğer insanlarla birlikte, sanki başka yerlerdeymişsiniz gibi, örneğin dans etme veya farklı fitness türleri gibi bir 2D uygulama veya web sayfasında mutlaka yapamayacağınız farklı deneyimler yaşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz.'

Esasen, Ernest Cline'ın romanındaki OASIS'e ve gişe rekorları kıran Warner Bros. filmi Ready Player One'a benzer bir ortam.

James Halliday adlı Zuckerberg veya Steve Jobs benzeri bir karakter tarafından yaratılan kurgusal OASIS, romanın kahramanı Wade Watts da dahil olmak üzere insanların bir kulaklık takıp, herhangi biri olabilecekleri veya her şeyi yapabilecekleri sanal bir dünyaya girmelerini sağlıyor. kendi evinin rahatlığı.

Muhtemelen Zuckerberg, şirketin Oculus bölümünün yukarıda belirtilen kulaklığı inşa etmesini istiyor.

Kullanıcılar, Iron Giant gibi popüler film karakterleri de dahil olmak üzere avatarlar oluşturabilir, böylece uyandıkları andan yatağa gidene kadar istedikleri her şeye benzeyebilirler.

Batman ile kaya tırmanışı gezileri için uzak dünyalara gidebilir, gerçek hayatta asla karşılayamayacakları uzak yerleri ziyaret edebilir veya gerçek hayatta hiç tanışmadıkları insanlarla en iyi arkadaş (veya daha fazla) olabilirler.

Ancak Facebook CEO'su, birkaç aydır üzerinde çalıştığı vizyonunun yalnızca sanal gerçekliğe değil, artırılmış gerçekliğe, bilgisayarlara, mobil cihazlara ve oyun konsollarına da ulaşacağını söylüyor.

New York Times kısa süre önce Nintendo'nun popüler Animal Crossing'i veya tümü mobil cihazlarda ve oyun konsollarında oynanabilen Roblox ve Fortnite gibi video oyunları da dahil olmak üzere 'metaverse'nin oluşmaya başladığı bazı alanları ayrıntılı olarak açıkladı.

Zuckerberg'in vizyonu, yukarıda bahsedilen tüm cihazların 'birlikte olabileceğimiz kalıcı, senkronize bir ortam' içinde birleşmesi ve bunun sonucunda Facebook, Instagram ve Twitter gibi günümüzün sosyal medya platformları ile 'olabileceğiniz' bir ortam arasında bir 'hibrit' ortaya çıkmasıdır. fiziksel olarak orada olmasanız bile.

Bilim kurgu yazarı Neal Stephenson'ın 1992'de yayınlanan Snow Crash adlı kitabında konuya değiniyor.

Dünya çapında bir ekonomik çöküşün ardından ABD, bölgelerini çeşitli amaçlar için kullanan ve genellikle doğası gereği hain olan güçlü kuruluşlar ve girişimcilerin sahip olduğu farklı bölgelere bölünmüştür.

İnsanlar, zamanlarının çoğunu, insanların sanal evlere sahip olduğu, 'barları' ziyaret ettiği ve ünlüleri ziyaret ettiği sanal çok oyunculu bir dünya olan 'Metaverse'de geçirir.

Stephenson, internetin halefi olarak 'metaverse' ifadesini yaratmasıyla tanınır.

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Zuckerberg, metaverse'nin 3B bir ortam olması gerekmediğine, ancak 2B olabileceğine de değindi.

'Telefonunuzdan 3B konser gibi bir deneyime atlayabilirsiniz, böylece 2B öğeleri veya 3B öğeleri alabilirsiniz.'

37 yaşındaki milyarder, küresel nüfusun önemli bir bölümünü uzaktan çalışmaya ve meslektaşlarıyla fiziksel olarak etkileşimi bırakmaya zorlayan COVID-19 pandemisinin bu ortamı inşa etme düşüncesinde rol oynamasına yardımcı olduğunu kaydetti.

"...geçen yıl boyunca, bazen birinin ne söylediğini hatırlamakta zorlandığım iş toplantılarında, çünkü hepsi aynı görünüyor ve hepsi birbirine karışıyor," diye açıkladı.

'Ve bence bunun bir kısmı, uzayda bu mevcudiyet hissine sahip olmadığımız için. Sanal ve artırılmış gerçekliğin yapabileceği ve meta verinin geniş anlamda insanların deneyimlemesine yardımcı olacağı şey, etkileşim kurma şeklimizde çok daha doğal olduğunu düşündüğüm bir mevcudiyet duygusudur. ve daha rahat olacağını düşünüyorum. Sahip olduğumuz etkileşimler çok daha zengin olacak, gerçek hissedecekler.

"Gelecekte, bunu sadece bir telefon görüşmesi yapmak yerine, sen benim kanepemde bir hologram olarak oturabileceksin ya da ben bir hologram olarak senin koltuğunda oturabileceğim ve bu gerçekten hissedeceğim. farklı eyaletlerde veya yüzlerce kilometre uzakta olsak bile aynı yerdeymişiz gibi. Bu yüzden bunun gerçekten güçlü olduğunu düşünüyorum."