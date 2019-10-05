Son Dakika Haberleri: Facebook'un CEO'su Zuckerberg: Milyarderler o kadar paraya sahip olmayı hak etmiyor
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Facebook'un CEO'su Zuckerberg: Milyarderler o kadar paraya sahip olmayı hak etmiyor

17 dakika önce

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağı Facebook'un kurucusu, CEO'su ve dünyanın 5'inci en zengin kişisi Mark Zuckerberg, milyarder zenginlerin o kadar çok paraya sahip olmayı hak etmediğini söyledi

Facebook'un CEO'su Zuckerberg: Milyarderler o kadar paraya sahip olmayı hak etmiyor, System.String[]

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağı Facebook'un kurucusu, CEO'su ve dünyanın 5'inci en zengin kişisi Mark Zuckerberg, milyarder zenginlerin o kadar çok paraya sahip olmayı hak etmediğini söyledi.


Facebook genel merkezinde düzenlenen bir etkinlikte, ABD başkanlık seçiminin Demokrat Partili adaylarından Barnie Sanders'in, İran'la olası bir savaşta "milyarderlerin değil, işçi sınıfı ailelerin çocukları ölecek" yönündeki açıklaması sorulan Zuckerberg, "Sanders'in nereden geldiğini anlayabiliyorum." diye yanıtladı.

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Mark Zuckerberg, Facebook, CEO, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:01 
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