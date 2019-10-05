Facebook'un CEO'su Zuckerberg: Milyarderler o kadar paraya sahip olmayı hak etmiyor
17 dakika önce
Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağı Facebook'un kurucusu, CEO'su ve dünyanın 5'inci en zengin kişisi Mark Zuckerberg, milyarder zenginlerin o kadar çok paraya sahip olmayı hak etmediğini söyledi
Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağı Facebook'un kurucusu, CEO'su ve dünyanın 5'inci en zengin kişisi Mark Zuckerberg, milyarder zenginlerin o kadar çok paraya sahip olmayı hak etmediğini söyledi.
Facebook genel merkezinde düzenlenen bir etkinlikte, ABD başkanlık seçiminin Demokrat Partili adaylarından Barnie Sanders'in, İran'la olası bir savaşta "milyarderlerin değil, işçi sınıfı ailelerin çocukları ölecek" yönündeki açıklaması sorulan Zuckerberg, "Sanders'in nereden geldiğini anlayabiliyorum." diye yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:01
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