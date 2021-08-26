Üye Girişi
Facebook'un 'İsrail'e karşı eleştiri sansürüne' Fransız araştırmacılardan tepki - Son Dakika

Facebook'un 'İsrail'e karşı eleştiri sansürüne' Fransız araştırmacılardan tepki

26.08.2021 12:07
Facebook'un 'İsrail'e karşı eleştiri sansürüne' Fransız araştırmacılardan tepki, System.String[]

Fransa'da araştırmacılar Facebook'un İsrail'in politikalarını eleştiren paylaşımları sansürlemesine karşı imza kampanyası başlatarak bu uygulamaya son vermesini talep etti.

Fransa'da araştırmacılar Facebook'un İsrail'in politikalarını eleştiren paylaşımları sansürlemesine karşı imza kampanyası başlatarak bu uygulamaya son vermesini talep etti.

Yahudi kökenli Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu sosyal medya devi Facebook'un İsrail yanlısı sansür uygulamaları tepkiye neden oldu. Filistin topraklarını işgal ederek binlerce sivilin yerlerinden edilmesine neden olan İsrail karşıtı içeriklerin sansürlemesi büyük tepki çekti. Fransa'daki araştırmacılar, Facebook'un ifade özgürlüğünü baltalayan uygulamalarını kınadı.

Fransız Tarihçi ve gazeteci Dominique Vidal, Fransa-Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) onursal Başkanı araştırmacı Taoufiq Tahani ile politikacı Jean-Claude Lefort, İsrail karşıtı eleştirileri sansürleyen Facebook'a karşı bir imza kampanyası başlattı. Change.org internet sitesinde yer alan imza kampanyasında Facebook, İsrail'e hizmet ettiği ve İsrail karşıtı eleştirileri bastırmaya çalıştığı gerekçesiyle eleştirildi. Bir çok Facebook kullanıcısının sansüre maruz kaldığı vurgulanan kampanya açıklamasında, bu keyfi müdahalenin sosyal medya platformlarının sansür uyguladığı topluluk kurallarına aykırı ırkçı nefreti kışkırtan, şiddet içerikli ya da pornografik bir yayına veya kopyalama haklarının ihlaline yönelik olmadığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'e karşı eleştirel içeriklerin sansürlendiği ya da bazı hesapların kalıcı olarak silindiği ifade edildi. Sansüre maruz kalan içeriklerin İsrail ve Filistin hakkındaki kaynaklara dayanan bilgi, yorum, ve tartışmalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Sayfalarımızda silinen ve/veya kaldırılan içerikler, İsrail ve Filistin'deki durum hakkında araştırılmış, kanıtlanmış, güvenilir kaynaklardan alınan bilgiler ve yorumlar. Bu içerikler bazen ana akım medya kuruluşları tarafından yayınlanan bir karikatür de olabiliyor" ifadeleri yer aldı.

Facebook'un İsrail politikasına yönelik eleştirileri sansürlediği vurgulanan açıklamada, "Oysaki bu paylaşımlar teyit edilmiş bilgilerden ve uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldı" denildi. Facebook'un bu tutumunun İsrail devletinin kendi politikalarına karşı çıkılmasını antisemitizm ile bir tutmasından kaynaklandığı vurgulandı.

"Facebook, sağcı grubun tehditlerine sessiz kaldı"

Araştırmacılar, Facebook'u aşırı sağcı Yahudi bir grubun şiddet içerikli tehditlerine karşı sessiz kalarak taraflı davranmakla suçladı. Söz konusu aşırı sağcı grubun kullanıcıların kişisel bilgilerini kamuya açıkladığı ve tehdit içerikli videolar yayınladığı aktarıldı. Açıklamada, Facebook'un bu uygulamalarının "ifade özgürlüğüne yönelik ciddi bir saldırı" olduğu belirtildi.

Sosyal medya devini özgürlük karşıtı politikalarını ve yasa dışı eylemlerini sonlandırmaya çağıran yazarlar, aksi takdirde Fransız kullanıcıların haklarını korumak ve Facebook'u cezalandırmak için en yüksek Fransız hukuk kurumlarıyla birlikte yasal sürecin başlatılacağı uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz Haziran ayında, Facebook'a bağlı sosyal medya platformlarında çalışan 200 kişilik bir grup, Filistinlilere uygulanan sansüre karşı soruşturma açılması amacıyla imza kampanyası düzenlemişti. - PARİS

Facebook, Fransa, İsrail, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Facebook'un 'İsrail'e karşı eleştiri sansürüne' Fransız araştırmacılardan tepki - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı 13:48 Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak 13:40 Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiasını yalandı 13:33 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiasını yalandı
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı 13:10 Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor 12:35 Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor ABD, bu videoya ne tepki verecek! 6 milyon dolar değerindeki helikopterleri Taliban'ın kontrolüne geçti 12:15 ABD, bu videoya ne tepki verecek! 6 milyon dolar değerindeki helikopterleri Taliban'ın kontrolüne geçti
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı 11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi 11:08 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi

Son Dakika Haberleri
13:58 1,5 euroluk teklifi kabul etmeyen Larin'in 2,5 milyon euro istediği öğrenildi
13:47 Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı
13:44 Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak
13:39 Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak
13:33 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiasını yalandı
13:21 Fenerbahçe, Japon orta saha Hidemasa Morita transferi için resmi teklif yaptı
13:16 Markette skandal olay! Ürünlere iğne ile bilinmeyen madde enjekte etmiş
12:39 Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi
12:35 Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor
12:18 Kırmızı kategorideki tek il için yeni uyarı Bakan Koca'dan geldi: Risk seviyesi çok yüksek
1,5 euroluk teklifi kabul etmeyen Larin'in 2,5 milyon euro istediği öğrenildi 1,5 euroluk teklifi kabul etmeyen Larin'in 2,5 milyon euro istediği öğrenildi         
13:58
Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak         
13:45
Selin Ciğerci'nin tedbir kararından dolayı 3 gün hapis yatan Deniz Akkaya, tahliye olur olmaz ateş püskürdü Selin Ciğerci'nin tedbir kararından dolayı 3 gün hapis yatan Deniz Akkaya, tahliye olur olmaz ateş püskürdü         
13:34
Markette skandal olay! Ürünlere iğne ile bilinmeyen madde enjekte etmiş Markette skandal olay! Ürünlere iğne ile bilinmeyen madde enjekte etmiş         
13:17
Diyanet Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi         
12:39
Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor         
12:27
Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti         
11:46
İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu         
11:10
Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere         
10:54
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor         
10:31
Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş         
10:20
1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek         
10:10
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler         
22:17
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 14:07:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Facebook'un 'İsrail'e karşı eleştiri sansürüne' Fransız araştırmacılardan tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement