Son Dakika Haberleri: Fadıloğlu'ndan önemli uyarı: "Son gün 2 Aralık"
Son Dakika Güncel Fadıloğlu'ndan önemli uyarı: 'Son gün 2 Aralık' - Son Dakika

Fadıloğlu'ndan önemli uyarı: "Son gün 2 Aralık"

6 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri konusunda vatandaşı uyardı.

Fadıloğlu'ndan önemli uyarı:

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri konusunda vatandaşı uyardı. Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi personellerinin 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü mesai yapacağını da söyledi.


Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri 2 Aralık 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar nakit, kredi kartı, posta, banka ve online olarak yapılabilecek. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşları vergilerin zamanında ödenmesi konusunda uyardı. Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşların vergisini tüm teknolojik imkanları kullanarak tahsil ettiklerini söyledi.


"Gerekli kolaylıkları sağlıyoruz"


Veznelerde sıra oluşmaması için çeşitli tedbirler aldıklarını dile getiren Rıdvan Fadıloğlu, "Mükellefler, vergi ödemelerini belediyedeki veznemizden nakit ve kredi kartıyla yapabilecekler. Ayrıca çeşitli nedenlerle belediyeye gelemeyen vatandaşlarımız için de gerekli kolaylıkları sağlıyoruz. Belediyemize gelemeyen mükelleflerimiz, 2 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar, Vakıfbank IBAN No: TR 380001500158007293599881 nolu hesaba, Posta Çek No: 483435 nolu posta hesaba, belediye vezneleri ve www.vezne.sehitkamil.bel.tr adresinden online olarak da vergi ödemelerini tahsil edebilecekler. Türkiye'nin tüm Vakıfbank şubelerinde ve Vakıfbank internet bankacılığından da ödeme yapılabilir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi personelleri 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık 2019 Pazar günü mesai yapacaklar" açıklamasında bulundu. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alışveriş çılgınlığı kargo şirketini vurdu, günlerdir dağıtım yapılamıyor
Meteoroloji'nin uyarısı sonrası beklenen yağış başladı Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak 2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:35:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fadıloğlu'ndan önemli uyarı: "Son gün 2 Aralık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]