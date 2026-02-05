Fahir Atakoğlu'ndan Caz Konseri - Son Dakika
Fahir Atakoğlu'ndan Caz Konseri

Fahir Atakoğlu\'ndan Caz Konseri
05.02.2026 22:22
Fahir Atakoğlu, özel caz repertuvarıyla CSO Ada Ankara'da hayranlarıyla buluştu.

Dünyaca ünlü piyanist, müzisyen ve besteci Fahir Atakoğlu, özel caz eserlerinden oluşan repertuvarını müzikseverlerle buluşturdu.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Atakoğlu'na Volkan Öktem, Alp Ersönmez ve vokalist Seçil Akmirza eşlik etti.

Konser öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Atakoğlu, "Çalıştığım müzisyenlerle birlikte müziğimi her zaman başka bir seviyeye çıkarmak istiyorum. Bu akşam da öyle bir akşam olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Atakoğlu, birlikte sahne alacağı ekiple konser vermenin heyecanını taşıdığını dile getirerek, "Bu projede, beraber çalıştığım bütün arkadaşlarımın da kendi kompozisyonları ve bestelerine yer vermek istedik. Bir grup olmak ve o grupla beraber kendi bestelerimizi birlikte çalmak, sadece benim değil hepimizin besteleri olsun istedik. Güzel bir çekirdek oluşturduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

Bu ekiple birlikte yeni bir albüm yapmayı planladıklarını belirten Atakoğlu, albümü daha önce verdikleri ve ilerleyen süreçte verecekleri konserlerin şekillendireceği bilgisini paylaştı.

Atakoğlu'nun uluslararası alanda beğeni toplayan caz bestelerinin yer aldığı konser, dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fahir Atakoğlu'ndan Caz Konseri - Son Dakika

SON DAKİKA: Fahir Atakoğlu'ndan Caz Konseri - Son Dakika
