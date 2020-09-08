Fahri Kayahan ve Altın Kayısı bulvarları birbirine bağlanıyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Şehit Sami Kıbrız Caddesi'nde düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'ndeki Şehit Sami Kıbrız Caddesi'nde alt ve üstyapı düzenleme çalışmalarını inceledi.

Selahattin Gürkan, çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Büyükşehir Malatya'nın her köşesinde yoğun bir çalışma içerisinde. Sadece yol asfalt birimimizin 85 şantiyesi var. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve cep parkları noktasında arkadaşlarımız yoğun ve güzel bir çalışma yapıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ise 25 metre genişliğinde ve 2 kilometre uzunluğundaki caddede kaldırım ve asfalt çalışmasının yanı sıra bisiklet yoluyla cep parklarını yaptıklarını belirterek, "İnşallah kısa sürede tamamlayarak Fahri Kayahan'ı Altın Kayısı Bulvarı'na bağlayacağız." açıklamasında bulundu.

İncelemeye AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da katıldı.