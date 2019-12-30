Fakıbaba'dan Canpolat'a ziyaret - Son Dakika
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Fakıbaba'dan Canpolat'a ziyaret

6 saat önce

Bir önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret etti.

Fakıbaba'dan Canpolat'a ziyaret, System.String[]

Bir önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret etti. Fakıbaba, "İnanıyorum başlatacakları bu projelerle Haliliye'nin çehresi değişecektir" dedi.


Gıda Tarım ve Hayvancılık eski bakanı ve mevcut AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, beraberindeki heyetle birlikt Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret etti. Belediye başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Canpolat, Halilliye Belediyesinin 9 aylık faaliyetleri ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı.


Hep birlikte hizmet edeceğiz


Gerçekleşen ziyaretle ilgili konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Şanlıurfa Milletvekili ve bir önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan Ahmet Eşref Fakıbaba, bizleri, belediyemizi, heyeti ile birlikte ziyaret etti. Bizler de Haliliye'de, Şanlıurfa'da belediye ile ilgili yaptığımız hizmetleri ve projelerimizi kendilerine arz ettik. Hep beraber istişare ettik. Kendisinin tecrübelerinden faydalandık. Ben milletvekilimize ve heyetine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte uyum içinde, belediye başkanları, milletvekilleri ve en önemlisi vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ilçemize hizmet etmeye çalışacağız" dedi.


HAliliye'ye çok hakimler


AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ise Haliliye Belediyesi ile ilgili övgü dolu cümleler kurdu. Konuşmasına Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekibine teşekkür ederek başlayan Fakıbaba, "Faydalı bir görüşme oldu. 9 aylık faaliyetleri ile ilgili özet bir bilgilendirmede bulundular. 9 ay içerisinde başkanın Haliliye ilçesine ne kadar hakim olduklarını gördüm. Tabi Urfalı olarak bu beni çok mutlu etti. İnanıyorum bu başlatacakları projelerle Haliliye'nin çehresi değişecektir. Ben bırakalı 6 yıl olmuş. 6 yıldan sonra daha temiz bir Urfa görmekten mutluluk duyuyorum. Bu bayrağı biz devrettik. Bizden alan arkadaşlarımız inşallah daha yüksek yerlere bu bayrağı dikeceklerdir. Kendilerini yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Biz milletvekili, belediye başkanları, teşkilat olarak hep beraberiz. İnşallah 2020 yılında daha farklı bir Urfa için hep beraber çalışacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:13 Kaynak: İHA
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